Згідно з дослідженням, це був усвідомлений вибір місцевої громади, щоб покінчити з централізованою системою влади.

Нове дослідження допомогло пролити світло на походження найбільш ранніх державних інститутів у світі. Розкопки, проведені на стародавньому місці Шахі Кора на півночі Іраку, показали, що жителі поселення прийняли централізовані системи управління, але в кінцевому підсумку відмовилися від них.

Однак відмова від установ, без свідчень насильства або екологічного стресу, передбачає відхід від централізованого контролю зверху вниз, пише Interesting Engineering.

Дослідження, опубліковане в журналі Antiquity, показало, що ці ранні державні інститути, ймовірно, виникли з їхньої ролі в наданні великомасштабних обідів, можливо, в якості оплати праці. Дослідження було проведено Університетом Глазго у співпраці з Гармійським управлінням старожитностей, Курдистанського регіону Іраку.

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У прес-релізі Університету Глазго Шахі Кора була визначена як пізньокатолицьке місце в Курдистанському регіоні Іраку. Згодом культурні об'єкти на місці перейшли від місцевих традицій до тих, що нагадують традиції стародавнього Урука на півдні Іраку.

Урук, одне з перших міст світу, мало монументальну ділянку наприкінці 4-го тисячоліття до н. е. Це місто також виробило тисячі глиняних табличок, які містять деякі з найбільш ранніх письмових текстів.

Дослідники виявили на місці довгі послідовні структури, а також велику кількість грубо зроблених мисок зі скошеними краями, які, ймовірно, використовували для роздачі їжі робітникам в обмін на працю в общинній обстановці.

Аналіз кісток тварин, а також залишків ліпідів, що застрягли в керамічних мисках, показав, що їжа складалася з ситних м'ясних рагу. У заяві сказано:

"Таким чином, результати показують, що походження держави та її інститутів у Месопотамії частково полягає, принаймні, в їхній здатності забезпечувати їжею членів ширшої спільноти".

За словами професора Університету Глазго Клаудії Глатц, знахідки в Шакхі Кора "відкривають унікальний новий регіональний горизонт у розвитку і, в кінцевому підсумку, відмову від деяких найбільш ранніх експериментів з централізованою і, можливо, державною організацією".

Останню інституційну будівлю в Шакхі Кора в кінцевому підсумку було закинуто без застосування будь-яких насильницьких методів. Згідно з дослідженням, це, ймовірно, був усвідомлений вибір місцевої громади, щоб покінчити з централізованою системою влади. Глатц додала:

"Це підтверджує, що ієрархічні форми правління згори донизу не були неминучими в розвитку ранніх складних суспільств. Місцеві спільноти знайшли способи протистояти тенденціям до централізованої влади та відкидати їх".

Зазначається, що дослідники більш детально вивчатимуть походження, розвиток і занепад цих ранніх державних інститутів. Вони з'ясують, як купувалися ресурси для забезпечення великомасштабних громадських обідів. Група також вивчить, як структурувалися і розвивалися відносини з оточуючими спільнотами.

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