Учені пояснюють, що це може вплинути загалом на всю планету.

Уже 2027 року в Північному Льодовитому океані вперше може не бути льоду. Арктичний морський лід тане безпрецедентними темпами - більш ніж на 12% щодесятиліття, а це означає, що ми наближаємося до того дня, коли майже весь лід тимчасово зникне, йдеться в одному з нових досліджень у журналі Nature Communications.

Це станеться, найімовірніше, протягом дев'яти-двадцяти років з поточного моменту, незалежно від того, чи спробують люди змінити кількість викидів парникових газів. А за найпесимістичнішими прогнозами, це може статися вже через три роки.

"Перший день без льоду в Арктиці не змінить ситуацію кардинально. Але він покаже, що ми докорінно змінили одну з визначальних характеристик природного середовища в Північному Льодовитому океані, яка полягає в тому, що він цілий рік вкритий морською кригою та снігом, через викиди парникових газів", - зазначила у своїй заяві співавторка дослідження Александра Ян, кліматологиня з Університету Колорадо в Боулдері.

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Морський лід на Землі щорічно фіксують за допомогою супутників, які вимірюють коливання льоду на обох полюсах із 1979 року. Він відіграє найважливішу роль у регулюванні температури океану і повітря, збереженні морського середовища існування і "живленні" океанічних течій, які переносять тепло по всій земній кулі.

Поверхня морського льоду також відбиває частину сонячної енергії назад у космос - цей процес відомий як ефект альбедо. Цей ефект може працювати і в зворотному напрямку - танення морського льоду призводить до появи темніших вод, які поглинають більше сонячних променів.

Це означає, що в міру потепління нашої планети Арктика перетворилася з "холодильника" на "радіатор", і зараз вона нагрівається вчетверо швидше, ніж решта світу. Площа найпівнічнішого морського льоду планети, яка в період з 1979 по 1992 рік становила в середньому 6,85 мільйона квадратних кілометрів, цього року скоротилася до 4,28 мільйонів кв. км.

Використовуючи 11 кліматичних моделей і провівши 366 їхніх симуляцій, учені, які брали участь у новому дослідженні, виявили, що день, коли льоду в Північному Льодовитому океані не буде, може настати вже за три-шість років - приблизно у 2030-х роках.

Незважаючи на похмурість висновків, у дослідженні є й хороші новини - різке скорочення викидів вуглекислого газу дасть змогу різко запобігти цьому дню і пом'якшити удар, спричинений втратою арктичної криги для планетарних систем.

Інші новини про екологічні проблеми

Раніше УНІАН повідомляв, що деякі регіони у світі нагріваються набагато швидше за інші. "Йдеться про екстремальні тенденції, які є результатом фізичних взаємодій, які ми можемо не зовсім зрозуміти", - сказав провідний автор дослідження.

Крім того, супутники NASA виявили, що за останні 10 років прісної води на Землі стало набагато менше, ніж до травня 2014 року. До 2023 року загальна кількість прісної води становила 1200 кубометрів води.

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