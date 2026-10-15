У Єгипті археологи щойно виявили дві монументальні статуї фараона Рамзеса II

Цей правитель був відомий в першу чергу як будівельник храмів і монументів.

У єгипетському селі Бехбейт-ель-Хагар археологи виявили фрагменти двох величезних статуй, щонайменше одну з яких ідентифікували як зображення фараона Рамзеса II. Про це пише видання Do Rzeczy.

Історія знахідки розпочалася випадково: місцевий житель працював на полі біля свого будинку й натрапив на рельєфний кам'яний блок. Чоловік повідомив про знахідку місцеву службу охорони старожитностей, після чого фахівці підтвердили її давнє походження. До розкопок залучили групу рятувальної експедиції Вищої ради старожитностей Єгипту.

Найбільш вражаючим артефактом стала голова фараона заввишки близько 1,6 метра. Рамзеса II зображено у подвійній короні, яка символізувала об'єднання Верхнього та Нижнього Єгипту. За оцінками дослідників, повна статуя разом із постаментом могла сягати 8,5 метра.

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Друга скульптура збереглася у вигляді частин тулуба та голови загальною висотою близько 2,4 метра. Її риси обличчя нагадують першу статую, тому археологи також припускають, що вона зображує Рамзеса II. Однак напису з ім'ям правителя на цьому фрагменті поки не знайшли. Поруч виявили блок рожевого граніту завдовжки близько 1,3 метра з ієрогліфами, що містять царські титули фараона.

Рамзес II правив Єгиптом приблизно у 1279–1213 роках до нашої ери та відомий масштабним будівництвом храмів і монументів. Водночас місце знахідки викликає запитання: Бехбейт-ель-Хагар відоме передусім храмом богині Ісіди, зведеним майже через дев'ять століть після смерті фараона.

"Можливі три сценарії: статуї стояли тут уже за часів Нового царства, їх перенесли з іншого місця або повторно використали в пізніші епохи", – зазначає видання.

Подальші археологічні дослідження мають з'ясувати, звідки походять скульптури та чому вони опинилися саме в цьому місці.

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