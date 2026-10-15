Біля берегів Єгипту знайшли перстень із зображенням одного з чудес світу: археологи вражені

Ця знахідка допоможе вченим краще зрозуміти, як виглядало одне з семи чудес античного світу.

У Єгипті виявили бронзовий перстень-печатку з гравіюванням Олександрійського маяка. Знахідка допоможе краще зрозуміти, як виглядало одне з семи чудес античного світу.

Як повідомило видання Science-et-vie, перстень археологи знайшли під час досліджень затонулого острова Антиродос, розташованого у Великій гавані Олександрії. За даними єгипетських властей, це перший відомий випадок, коли зображення Олександрійського маяка виявили на персні такого типу.

На щитку бронзової прикраси вигравірувана багатоярусна вежа, що нагадує зображення маяка на монетах II століття нашої ери. Ця деталь представляє особливий інтерес для дослідників, оскільки відомості про зовнішній вигляд споруди досі ґрунтувалися лише на письмових свідченнях античних авторів та зображеннях на монетах.

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Де знайшли перстень із зображенням маяка

Артефакт виявили на місці палацу, який розташовувався на острові Антиродос у центрі царського кварталу стародавньої Олександрії. Цей район був частиною резиденцій єгипетських правителів, зокрема епохи Клеопатри – останньої цариці Єгипту.

Керівник підводних розкопок Франк Годдіо вважає, що в палаці могли розташовуватися адміністративні приміщення, деякі з яких були пов’язані з роботою Олександрійського маяка.

Що відомо про Олександрійський маяк

Олександрійський маяк побудували на острові Фарос біля узбережжя Єгипту приблизно в 280 році до нашої ери, за часів правління Птолемея II. Споруда слугувала орієнтиром для кораблів, що прямували до гавані Олександрії.

Висота маяка, за історичними оцінками, перевищувала 100 м. Він залишався однією з найважливіших навігаційних споруд стародавнього світу протягом багатьох століть і входив до числа семи чудес світу.

Поступово споруда руйнувалася через землетруси. Наприкінці XV століття мамлюкський султан Кайтбей використав каміння зруйнованого маяка для будівництва фортеці на тому самому місці.

Сьогодні про первісний вигляд споруди можна судити лише за описами античних авторів, зображеннями на монетах та археологічними знахідками. Гравіювання на персні доповнює ці дані, демонструючи, як маяк зображували в давнину.

Інші новини про археологічні знахідки

Раніше УНІАН писав про те, що на Валу Адріана археологи виявили гігантські черевики часів Римської імперії. Незвичайні розміри взуття одразу ж викликали питання: чи не належало воно людям, значно вищим за середній зріст.

Також повідомлялося, що в Італії знайшли глечик із зображенням вершників, і те, що було всередині, дуже здивувало археологів.

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