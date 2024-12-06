Вчені вивчили супутникові дані NASA, дані про погоду і кліматичні моделі.

Учені знають, що надзвичайна спека цьогоріч була спричинена низкою чинників: переважно забрудненням планети від спалювання викопного палива і природним кліматичним явищем Ель-Ніньо.

Як зазначає CNN, ці фактори самі по собі не пояснюють незвично швидке зростання температури.

Тепер у новому дослідженні, опублікованому в журналі Science, сказано, що воно визначило відсутню частину головоломки: хмари.

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Вчені стверджують, що швидкий сплеск потепління був посилений нестачею низькорозташованих хмар над океанами - це може мати тривожні наслідки для майбутнього потепління. Менше яскравих низьких хмар означає, що планета "потемніла", що дає їй змогу поглинати більше сонячного світла, сказав Хельге Гесслінг, автор звіту і кліматичний фізик з Інституту Альфреда Вегенера в Німеччині. Це явище називається "альбедо" і відноситься до здатності поверхонь відбивати сонячну енергію назад у космос.

Згідно зі звітом, альбедо Землі знижується з 1970-х років, почасти через танення світлого снігу і морського льоду, оголюючи темнішу землю і воду, які поглинають більше сонячної енергії, нагріваючи планету. Низькі хмари також сприяють цьому ефекту, оскільки вони відбивають сонячне світло.

Вчені вивчили супутникові дані NASA, дані про погоду і кліматичні моделі та виявили, що зниження низької хмарності знизило альбедо планети до рекордно низького рівня минулого року. Дослідження показало, що райони, включно з частинами північної частини Атлантичного океану, зазнали особливо значного падіння.

Дослідження поки не може точно пояснити, так це те, чому це відбувається. Гесслінг зазначив:

"Це такий складний звір, і його так важко розгадати".

На його думку, це, найімовірніше, результат поєднання факторів. Перший - це скорочення забруднення судноплавством через правила, спрямовані на скорочення шкідливих викидів сірки в галузі, адже цей тип забруднення також допоміг охолодити планету, зробивши хмари яскравішими.

Природні кліматичні зміни, включно зі зміною характеру океанів, також могли зробити свій внесок. Гесслінг вказує на третій, більш тривожний фактор: саме глобальне потепління.

Зазначається, що низькорівневі хмари процвітають у прохолодній і вологій нижній атмосфері. У міру нагрівання поверхні планети це може призвести до їхнього витончення або повного розсіювання, створюючи складний цикл зворотного зв'язку, в якому низькі хмари зникають через глобальне потепління, а їхнє зникнення потім призводить до подальшого потепління.

За словами Гесслінга, якщо це відбувається, то майбутні прогнози потепління можуть бути недооціненими, і "ми повинні очікувати досить інтенсивного потепління в майбутньому".

Марк Залінка, вчений-атмосферник з Національної лабораторії Лоуренса в Ліверморі, сказав, що "той факт, що хмари відіграють ключову роль у цій історії, має сенс, оскільки вони по суті діють як сонцезахисний крем Землі". Він додав:

"Невеликі зміни в хмарному покриві можуть "кардинально змінити альбедо Землі".

Тапіо Шнайдер, кліматолог із Каліфорнійського технологічного інституту, вважає, що тривожний висновок дослідження полягає в тому, що якщо глобальне потепління є причиною істотної зміни хмарного покриву, "ми можемо побачити сильніше глобальне потепління, ніж передбачалося раніше".

Хмари є "одним із найбільших головних болів" у кліматології, сказав Гесслінг і з'ясування того, як вони відреагують на глобальне потепління, є ключовим.

Новини про глобальне потепління

На тлі глобального потепління низка гірськолижних курортів в Альпах уже були змушені закритися через відсутність снігу. І це тільки початок.

Згідно зі свіжим дослідженням Eurac Research, гірськолижний відпочинок в Альпах незабаром може відійти в минуле, оскільки кількість снігу, що випав, скоротилася на третину в період із 1920 до 2020 року. Водночас на південно-західних схилах у деяких регіонах скорочення і зовсім становило майже 50%.

Водночас дослідники зазначають, що хоча дані охоплюють 100 років, рівень випадання снігу почав різко знижуватися тільки з 1980 року.

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