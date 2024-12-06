Через глобальне потепління багато гірськолижних курортів Європи до 2100 року можуть залишитися без снігу.

На тлі глобального потепління низка гірськолижних курортів в Альпах уже були змушені закритися через відсутність снігу. І це тільки початок.

Як пише Daily Mail із посиланням на свіже дослідження Eurac Research, гірськолижний відпочинок в Альпах незабаром може відійти в минуле, оскільки кількість снігу, що випав, скоротилася на третину в період із 1920 до 2020 року. Водночас на південно-західних схилах у деяких регіонах скорочення і зовсім становило майже 50%.

Водночас дослідники зазначають, що хоча дані охоплюють 100 років, рівень випадання снігу почав різко знижуватися тільки з 1980 року. Це збігається з різким підвищенням середньої температури повітря в усьому світі через антропогенну зміну клімату.

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Водночас учені попереджають, що в найбільш постраждалих регіонах Південних Альп, включно з Італією, Словенією та Австрією, ці зміни можуть поставити під загрозу майбутнє зимових видів спорту.

"Зменшення кількості снігу впливає не тільки на зимові види спорту, а й на всі види діяльності та процеси, які залежать від води", – пояснив провідний дослідник Мікеле Боццолі.

За оцінками вчених, гірськолижні курорти в усьому світі відвідують 400 мільйонів людей щороку, тому сніг є абсолютно важливою частиною економіки туризму. Якщо сніг тане під час лижного сезону з грудня по квітень, курорти не мають іншого вибору, окрім як проводити коротші та менш прибуткові сезони.

Дослідники пояснюють: вищі температури означають, що сніг не може утворюватися на нижчих висотах, а замість цього опади випадають у вигляді дощу.

"Найбільш негативні тенденції стосуються місцевостей нижче за висоту 2000 метрів, які розташовані в південних регіонах, таких як Італія, Словенія і частина Австрійських Альп", – вказує Боццолі.

Раніше цього року дослідники виявили, що на кожному одному з восьми гірськолижних курортів світу не буде снігу з 2071 по 2100 рік. Прогнозується, що найбільш постраждалим регіоном стануть Австралійські Альпи, де сніговий покрив буде лише 38 днів на рік.

Водночас у Європейських Альпах, де розташовано 69% світових гірськолижних зон, очікується на 42% менше днів зі сніговим покривом до 2100 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавній звіт WTM встановив, що екстремальна погода вже змушує третину туристів змінювати свої відпускні плани.

При цьому згідно з дослідженням сервісу InsureandGo, 80% британських туристів бояться, що через 5 років топ-місця Європи будуть занадто спекотними для відпочинку.

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