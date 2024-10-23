Кліматичне явище, пов’язане з підвищенням температури води у Тихому океані, не є суто сучасним феноменом.

Ель-Ніньйо, кліматичне явище, пов’язане з величезною плямою теплої води в Тихому океані, яка порушує глобальні погодні умови, не є суто сучасним феноменом. Про це йдеться у матеріалі Interesting Ingeneering.

Так, нове дослідження під керівництвом дослідників Університету Дьюка доводить, що це коливання, разом із його холоднішим аналогом Ла-Ніньйя, відбувалося щонайменше 250 мільйонів років.

"Дивно, але ці коливання клімату в минулому були навіть сильнішими, ніж те, що ми відчуваємо сьогодні, — факт, який розповідає нам про динаміку стародавніх кліматів і те, як вони могли б вплинути на наше розуміння майбутніх кліматичних змін", - пише видання.

Відео дня

Зазначається, що нове дослідження дозволяє поглянути на те, як ці коливання температури функціонували у світі, де континенти були розташовані по-різному, з дуже різними екологічними умовами.

"У кожному експерименті ми бачимо активне південне коливання Ель-Ніньйо, і воно майже сильніше, ніж те, що ми маємо зараз. дещо сильніше, дещо трохи сильніше", - розповідає Шінен Ху, доцент кафедри кліматичної динаміки Ніколасської школи навколишнього середовища Університету Дьюка.

Щоб виявити цю давню поведінку клімату, дослідники використовували ті самі інструменти моделювання клімату, які використовувала Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) для прогнозування майбутніх змін клімату. Однак замість того, щоб прогнозувати наперед, команда змінила модель, розглядаючи періоди аж до 250 мільйонів років тому, повідомив дослідник:

"Іноді в минулому сонячна радіація, що досягала Землі, була приблизно на 2% нижчою, ніж сьогодні, але СО2, що нагріває планету, був набагато більшим, що робило атмосферу та океани набагато теплішими, ніж зараз".

Наприклад, протягом мезозойського періоду, приблизно 250 мільйонів років тому, Південна Америка була частиною суперконтиненту Пангея, а коливання відбувалися у масивному Панталасському океані. Незважаючи на ці великі географічні відмінності, моделювання все ж виявило активні коливання Ель-Ніньо в цю епоху.

Крім того, на думку вчених, інтенсивність Ель-Ніньйо визначають два основні чинники: термічна структура океану та те, що називають "атмосферним шумом" — мінливість приземних вітрів.

"Крім теплової структури океану, нам також потрібно звернути увагу на атмосферний шум і зрозуміти, як ці вітри будуть змінюватися", - підкреслив Ху.

Він порівняв цю взаємодію з маятником: подібно до того, як маятнику можна дати випадковий поштовх, поверхневий вітер може діяти як "штовх", який посилює природні коливання температури океану. Розуміння таких давніх кліматичних моделей може дати цінну інформацію про те, як працює кліматична система Землі. Минуле містить важливі підказки, які можуть підвищити надійність кліматичних прогнозів у майбутньому, каже вчений:

"Якщо ми хочемо мати більш надійну проекцію майбутнього, нам потрібно спочатку зрозуміти минулий клімат".

Останні новини науки

Дослідники з Лабораторії сильних магнітних полів Китайської академії наук встановили новий світовий рекорд, створивши магнітне поле, у 800 тисяч разів сильніше за земне. Досягнення може прокласти шлях до відкриття нової фізики.

Резистивний магніт створює стійке магнітне поле в 42,02 Тесла, перевершивши таким чином попереднє досягнення у 41,4 тесла, встановлене вченими в Національній лабораторії сильних магнітних полів США в 2017 році.

Вас також можуть зацікавити новини: