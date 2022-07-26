Вчені порівняли знімки двох телескопів одного і того ж місця у Всесвіті.

Вчені NASA показали, на що здатний новий космічний телескоп "Джеймс Вебб", порівнявши його знімки зі знімками телескопа Hubble.

Для порівняння вчені взяли Туманність Кіля. На фото зліва видно, як цю туманність відображав телескоп "Хаббл", а праворуч - знімок цієї ж туманності, але вже у виконанні "Джеймса Вебба". Різниця очевидна.

Відзначимо, що" Вебб "може відображати віддалені об'єкти, які в 100 разів слабкіше тих, які може побачити космічний телескоп "Хаббл".

Телескоп "Джеймс Вебб": що про нього відомо

25 грудня 2021 року НАСА запустило телескоп "Вебба" вартістю 10 мільярдів доларів США. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

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