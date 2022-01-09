Наразі він прямуватиме до точки Лагранжа.

Найпотужніший та найдорожчий в історії людства телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) успішно завершив розгортання 21-футового дзеркала, що вкрите золотом. Він направляється до точки Лагранжа.

Про це повідомляє NASA.

"Спільними зусиллями з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством місія Webb досліджуватиме кожну фазу космічної історії - від нашої Сонячної системи до найвіддаленіших галактик Всесвіту, які можна спостерігати", - пише пресслужба NASA.

Читайте також"Джеймс Вебб": головне про найпотужніший телескоп NASA за $10 мільярдівПеред запуском "Джеймса Вебба" у космос, основні дзеркала були складені. Інакше конструкція не помістилася б у носовий конус ракети Arianespace Ariane 5.

Зазначимо, що загалом на створення телескопа витратили понад 10 мільярдів доларів. Його велетенське дзеркало покрите золотом.

Тепер "Джеймс Вебб" вирушить до точки Лагранжа, у якій він з незначною масою "відчуватиме" гравітаційний вплив двох взаємопов’язаних масивних тіл. Це даватиме йому можливість перебувати у незмінній позиції щодо них.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня о 14:47 за Києвом телескоп "Джеймс Вебб" успішно відокремився від другого ступеня ракети-носія Ariane 5 та розгорнув частину панелей, покритих золотом.

"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Ймовірніше за все, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

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