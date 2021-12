У суботу, 25 грудня, NASA запустило у космос орбітальну інфрачервону обсерваторію "Джеймс Вебб". Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Пряма трансляція запуску досі ведеться на YouTube-каналі NASA.

"Джеймс Вебб" вирушив у космос зі стартового комплексу Arianespace ELA-3 на Європейському космодромі, розташованому неподалік Куру, Французька Гвіана. Космічний телескоп вивела ракета-носій Ariane 5.

Читайте також"Джеймс Вебб": головне про найпотужніший телескоп NASA за $10 мільярдівАстрономи обрали для запуску саме цей майданчик через зручне розташування поблизу екватора.

О 14:47 за Києвом телескоп успішно відокремився від другого ступеня ракети-носія Ariane 5 та розгорнув сонячні панелі, які, до речі, покриті золотом.

"Джеймса Вебба" назвали "проектом за межею здорового глузду". Його неодноразово хотіли закрити за непомірні витрати, але реалізували через величезне наукове значення.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа.

Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

Тим часом NASA вже ділиться першими роликами телескопа у космосі.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniversepic.twitter.com/DErMXJhNQd