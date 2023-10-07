Астрономи припускали, що зірка в результаті колапсу стала чорною дірою, а не викликала вибух наднової. Однак тепер з'явилася інша гіпотеза.

У 2009 році гігантська зірка, яка була в 25 разів масивніша за Сонце, зазнала період значного зростання світності, збільшивши яскравість до мільйона Сонць, ніби була готова вибухнути надновою. Але потім вона скоріше зникла, ніж вибухнула. І коли астрономи спробували побачити зірку за допомогою Великого бінокулярного телескопа (LBT), космічних телескопів Hubble і Spitzer, вони її не знайшли.

Зірка, відома як N6946-BH1, зараз вважається надновою, що не відбулася, пише Universe Today. Астрономи вважають, що зірка в результаті колапсу стала чорною дірою, а не викликала вибух наднової. Але це була гіпотеза. Напевно відомо лише те, що на якийсь час вона стала яскравішою, а потім - настільки тьмяною, що телескопи не змогли її спостерігати. Але все змінилося завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба (JWST).

Нове дослідження, опубліковане на arXiv, аналізує дані, зібрані за допомогою інструментів NIRCam та MIRI телескопа JWST. На знімку видно яскраве інфрачервоне джерело, яке виглядає як залишки пилової оболонки, що оточує положення первісної зірки. Це відповідало б матеріалу, викинутому із зірки під час її швидкого збільшення яскравості. Це також може бути інфрачервоне світіння речовини, що потрапляє в чорну діру, хоча це здається менш імовірним.

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Дивовижно, але дослідники також виявили не один об'єкт, що залишився, а цілих три. Це робить модель невдалої наднової менш імовірною. Попередні спостереження за N6946-BH1 були сумішшю цих трьох джерел, оскільки роздільна здатність була недостатньо високою, щоб розрізнити їх.

Таким чином, більш вірогідна версія полягає в тому, що збільшення світності 2009 року було викликане злиттям зірок. Те, що здавалося яскравою масивною зіркою, насправді було зоряною системою, яка стала яскравішою, коли дві зірки злилися, а потім згасла.

Хоча дані схиляються на користь моделі злиття, вони не можуть виключати версію невдалої наднової. Це робить людське розуміння наднових і чорних дір зоряної маси складнішим. Завдяки злиттям чорних дір, що спостерігаються LIGO та іншими гравітаційно-хвильовими обсерваторіями, ми знаємо, що чорні діри зоряної маси існують і відносно поширені. Таким чином, деякі масивні зірки дійсно стають чорними дірами. Але чи стануть вони першими надновими, поки під питанням. Звичайні наднові можуть мати достатню залишкову масу, щоб стати чорною дірою, але важко уявити, як після наднових могли утворитися найбільші зоряні чорні діри.

N6946-BH1 знаходиться в галактиці на відстані 22 мільйонів світлових років, тому той факт, що JWST може розрізняти кілька джерел, вражає. Це також дає астрономам надію на те, що подібні зірки будуть спостерігатися в майбутньому.

Маючи більше даних, астрономи зможуть розрізняти злиття зірок і справжні невдалі наднові, що допоможе зрозуміти останні стадії життя зірок, коли вони рухаються до перетворення в чорні діри зоряної маси.

Інші новини астрономії

Як повідомляв УНІАН, раніше британські астрономи зафіксували найбільший в історії космічний вибух. Це було в 10 разів яскравіше, ніж спалах будь-якої наднової. Спалах зафіксували ще в 2020 році прилади станції вивчення космосу в Каліфорнії.

Вчені дійшли висновку, що причиною вибуху стала масштабна хмара газу, в тисячі разів перевищує розміри Сонця, яке було поглинене надмасивною чорною дірою.

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