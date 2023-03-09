У НАН зазначили, що вченим вдалося досконально вивчити залишки Кассіопеї А.

Харківські вчені з Радіоастрономічного інституту досконально вивчили залишки наднової зірки Кассіопея А, яка знаходиться на відстані 11 тис. світлових років від Землі.

Про це йдеться у повідомленні Національної академії наук (НАН) України. Вчені пояснили, що за допомогою радіотелескопа "ГУРТ" українського виробництва в результаті спостережень, проведених з травня по жовтень 2019 року, змогли виявити залишки наднової зірки і виміряти її абсолютний інтегральний спектр. Вперше це вдалося зробити з рекордною точністю і роздільною здатністю.

Це дозволило визначити величини основних параметрів (температуру, величину іонізації і ступінь емісії) внутрішньої і зовнішньої матерії наднової. Вчені зазначили, що зірка є одним з наймолодших відомих залишків наднової (вік - близько 350 років).

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Головне досягнення українських вчених у цьому дослідженні - розробка методу вивчення еволюції параметрів середовища всередині і зовні залишку наднової Кассіопеї А в часі.

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Наприкінці 2022 року телескопу Хабл вдалося сфотографувати смерть наднової зірки. В результаті вченим вдалося простежити за спалахом наднової за допомогою знімків космічного телескопа Хаббл. Вони вивчили три випадково зроблені знімки, які показують, як близько 11,5 млрд років тому вмирала зірка.

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