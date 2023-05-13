Спалах зафіксували ще в 2020 році прилади станції вивчення космосу в Каліфорнії, але тільки через рік астрономи зацікавилися отриманими даними.

Британські астрономи зафіксували найбільший в історії космічний вибух, який був вдесятеро яскравішим, ніж спалах будь-якої наднової.

Вибух стався на відстані 8 мдрд світлових років. Він, як припускають вчені, став результатом поглинання гігантської хмари газу надмасивною чорною дірою, передає Бі-бі-сі.

Спалах автоматично зафіксували ще в 2020 році прилади станції вивчення космосу в Каліфорнії, але тільки через рік астрономи зацікавилися отриманими даними і почали їх аналізувати.

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Як пояснив керівник дослідницької групи британського Саутгемптонського університету Філіп Уайзман, масштаб відкриття став очевидним, як тільки вченим вдалося визначити відстань до вибуху. За їхніми даними, це не тільки найпотужніший вибух, але і найтриваліший.

Відкриттю присвоєно позначення AT2021lwx.

Команда Уайзмена була спантеличена тим, чим міг бути викликаний такий яскравий вибух, оскільки в науковій літературі не було нічого, що могло б пояснити це явище.

"Більшість подій, пов'язаних із надновими, тривають лише пару місяців, перш ніж зникнути. Щось, що здатне зберігати таку яскравість протягом майже трьох років - вкрай незвично", - сказав Уайзман.

В результаті вчені дійшли висновку, що причиною вибуху стала величезна хмара газу, що в тисячі разів перевищує розміри Сонця, яке було поглинене надмасивною чорною дірою.

Вибух посилає ударну хвилю в космос, а залишки перегрітої газової хмари залишаються навколо чорної діри, утворюючи щось, що нагадує коло.

Вважається, що в центрі всіх галактик є чорні діри, і, на думку вчених, подібні вибухи сприяють зміщенню цих центрів і, як наслідок, зміни конфігурації галактик. При цьому Уайзман уточнив, що явища такої потужності відбуваються вкрай рідко.

Дослідження космосу: новини

Реулярні дослідження космосу проливають світло на події, які в ньому відбуваються. При цьому вчені не залишають спроб отримати докази про те, що в космосі є умови для зародження життя. Так 8 травня вчені заявили про виявлення великих супутників з океанами у Сонячній системі.

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