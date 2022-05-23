Це унікальне місце знаходиться в Чумацькому Шляху, відносно близько до Землі.

Космічний телескоп Хаббл сфотографував унікальне скупчення зірок, яке розташоване близько до Землі.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, кульове скупчення "Ліллер 1" знаходиться всього в 30000 світлових років від Землі - відносно близько за астрономічними мірками. "Ліллер 1 "знаходиться в "опуклості" Чумацького Шляху, щільної та курній області в центрі нашої галактики.

За словами вчених, "Ліллер 1" - особливо цікаве кульове скупчення, тому що, на відміну від більшості подібних, воно містить суміш дуже молодих і дуже старих зірок.

Як повідомляється, кульові скупчення зазвичай містять тільки старі зірки, деякі з яких майже так само старі, як сама Всесвіт. Замість цього Liller 1 містить як мінімум дві окремі зоряні популяції з помітно різним віком: найстарішій з них 12 мільярдів років, а наймолодшій - всього 1-2 мільярди років. Це призвело астрономів до висновку, що ця зоряна система здатна формувати зірки протягом надзвичайно тривалого проміжкум часу.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Хаббл зняв блискуче скупчення зірок у сузір'ї Стрільця.

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