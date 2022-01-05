Спостереження здійснювалися за галактикою NGC 105 тому, що вона містить два об'єкти, які є важливими для астрономів.

Космічний телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики NGC 105, з якого складається враження, що вона от-от зіткнеться з сусідньою галактикою.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, NGC 105 розташована в сузір'ї Риб на відстані 215 мільйонів світлових років від нас (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

І хоч на знімку видно, що ця галактика майже зіткнулася з іншою, насправді ж сусідка знаходиться на великій відстані й досі залишається відносно невідомою для астрономів.

"Такі оманливі поєднання часто трапляються в астрономії. Наприклад, коли зірки в сузір’ях перебувають на дуже різних відстанях від Землі, але здається, що утворюють візерунки - тільки завдяки випадковому вирівнюванню зірок, із яких вони складаються", - пояснили астрономи.

Знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Спостереження за галактикою здійснювалися тому, що вона містить цефеїди (пульсуючі змінні зірки, що вже пройшли стадію головної послідовності й прямують до стадії червоних надгігантів, - УНІАН), а також наднові (зорі, що раптово збільшують кількість випромінюваної енергії у мільярди разів, та є результатом катаклізмічного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок, - УНІАН).

Ці, здавалося б непов'язані один з одним об'єкти, вчені використовують для визначення відстаней, що використовуються в астрономії. Вимірявши їхню видиму яскравість і знаючи світність, вони можуть визначити приблизну відстань.

"І цефеїди, і наднові мають дуже передбачувану світність, а це означає, що астрономи можуть точно визначити, наскільки вони яскраві. Вимірюючи, наскільки яскравими вони виглядають при спостереженні із Землі, ці "стандартні свічки" можуть забезпечити надійні вимірювання відстані. NGC 105 містить як наднові, так і змінні цефеїди, що дає астрономам цінну можливість відкалібрувати дві методики вимірювання відстані одна стосовно іншої", - пояснили науковці.

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Галактика NGC 105: що відомо

Галактику NGC 105 відкрив французький астроном Едуард Жан-Марі Стефан, який уперше спостерігав за об'єктом 15 жовтня 1884 року. Цей об'єкт міститься в оригінальній редакції Нового загального каталогу (найвідоміший в аматорській астрономії каталог незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

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"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які мають розгорнутися у точці прибуття. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені.

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