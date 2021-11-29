Об'єкт на фото належить до парних галактик, але його більша сусідка знаходиться за межами поля зору Хаббла.

Космічний телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики NGC 1317 у сузір’ї Печі (лат. Fornax).

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS).

Цей об'єкт розташований на відстані понад 50 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Зазначається, що NGC 1317 належить до парних галактик, але її більша сусідка NGC 1316 знаходиться за межами поля зору Хаббла.

Утім, на цьому зображенні окрім NGC 1317 спостерігаються два об'єкти з дуже різних частин Всесвіту.

Яскрава крапка, оточена перехресним візерунком, - це зірка з нашої власної галактики, оточена дифракційними шипами, тоді як червоніша подовжена пляма - це галактика, що знаходиться далеко за межами NGC 1317.

Як повідомляв УНІАН, раніше космічний телескоп Hubble зробив фото "потрійної" галактики SGAS 0033+02, яка розташована в сузір'ї Риби. Ця галактика з'являється на одному фото три рази.

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Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій