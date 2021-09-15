Анонсований набір функцій TikTok допоможе користувачам соцмережі боротися з проблемами психічного здоров'я і думками про самогубство.

Популярна соцмережа TikTok виявлятиме схильних до суїциду користувачів і надаватиме їм психологічну допомогу.

Про це повідомляє BBC.

Анонсований набір функцій допоможе користувачам соцмережі боротися з проблемами психічного здоров'я і думками про самогубство.

Користувачів, які будуть робити запити на дану тему, TikTok направить до ресурсів підтримки.

Також TikTok буде підтримувати людей, які борються з розладами харчової поведінки.

В анонсі TikTok говориться: "Ми глибоко піклуємося про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких ми можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми робимо додаткові кроки, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні".

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Хвиля суїциду в TikTok

Нагадаємо, навесні цього року соцмережу TikTok заполонили відео, в яких підлітків закликали до масового суїциду 3 березня 2021 року. Після цього користувачі мережі стали постити відео з написами про те, що вони приєднаються до хвилі самогубств.

"Люди, ви теж чекаєте 3 березня?", "Зустрінемося 3 березня", "Я просто тепер чекаю 3 березня", - йдеться в постах підлітків в TikTok.

Сама соціальна мережа постаралася забанити розповсюджувачів закликів і видалити провокаційні відео. Хештеги # 3березня, #суїцид і #суїцидвихід були заблоковані в TikTok.

Автор: Денис Прядко