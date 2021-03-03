У соцмережі TikTok з'явилися відеоролики із закликами брати участь "в акції масового суїциду 3 березня".

Соцмережу TikTok заполонили відео, в яких підлітків закликають до масового суїциду 3 березня 2021 року.Читайте такожУ США 14-річна TikTok-блогерка зарізала сестру-інваліда

Користувачі мережі стали постити відео з написами про те, що вони приєднаються до хвилі самогубств.

"Люди, ви теж чекаєте на 3 березня?", "Зустрінемося 3 березня", "Я просто тепер чекаю 3 березня", - йдеться в постах підлітків в TikTok.

Сама соціальна мережа постаралася забанити розповсюджувачів закликів і видалити провокаційні відео. Зараз хештеги #3березня, #суїцид і #суїцидвихід заблоковані в TikTok - замість них соцмережа показує номер довіри й розповідає про ресурси підтримки.

Відео: Mash

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Отруєння українських дітей Дротаверином

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі TikTok заклик проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат Дротаверин у приміщенні школи.

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Автор: Ольга Робейко