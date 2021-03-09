"Тіктокерки" хотіли стати знаменитостями.

У російському селищі Березівка дві учениці сьомого класу наковталися таблеток, щоб прославитися у соціальній мережі TikTok.

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожДвоє російських школярів потрапили до лікарні після гри з TikTok (відео)Школярки побачили в соцмережі ролик із закликом до смертельного челенджу 3 березня та вирішили в ньому взяти участь.

«В цей же день 13-річні дівчатка випили відразу три різних препарати. Їх вчасно знайшли і доставили до лікарні з гострим медикаментозним отруєнням», – йдеться в повідомленні.

Коли «тіктокерки» прийшли до тями, вони зізналися поліцейським, що таким чином хотіли стати знаменитостями. Відомо, що в сім'ї та в школі у підлітків проблем не було.

На цей час за фактом події порушено кримінальну справу за статтею «доведення до самогубства».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН