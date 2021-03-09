У російському селищі Березівка дві учениці сьомого класу наковталися таблеток, щоб прославитися у соціальній мережі TikTok.
Про це пише Telegram-канал LifeShot.
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«В цей же день 13-річні дівчатка випили відразу три різних препарати. Їх вчасно знайшли і доставили до лікарні з гострим медикаментозним отруєнням», – йдеться в повідомленні.
Коли «тіктокерки» прийшли до тями, вони зізналися поліцейським, що таким чином хотіли стати знаменитостями. Відомо, що в сім'ї та в школі у підлітків проблем не було.
На цей час за фактом події порушено кримінальну справу за статтею «доведення до самогубства».
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