Експерти ще не встановили точного походження предметів, але остання контрамарка на монеті датується 1921 роком.

Два туристи в Чехії виявили схованку із золотом і скарбами вартістю понад 340 000 доларів, яка, можливо, була захована людьми, що рятувалися від переслідувань під час Другої світової війни.

Як пише Live Science, скарб, що включає золоті монети, браслети і табакерки, важить приблизно 6,8 кг і був знайдений усередині двох контейнерів у кам'яному кургані в лісі на пагорбі Звічіна, розташованому біля підніжжя гір Крконоше недалеко від польського кордону.

Цікаво, що 598 монет, знайдених у першій шухляді, охоплюють широкий історичний період - з 1808 по 1915 рік і включають валюту Франції, Бельгії, Османської імперії, Росії та колишньої Австро-Угорщини. На кількох австро-угорських монетах також були видрукувані позначки про перевидання 1921 року в сербських або боснійсько-герцеговинських провінціях колишньої Югославії.

Відео дня

"Скарб пролежав у землі не більше ста років. Однак у цьому конкретному випадку 1915 рік не є вирішальним для визначення часу, коли скарб було знайдено на місці. Це пов'язано з наявністю кількох предметів із мініатюрними позначками (так званими контрамарками), які могли бути додані після Першої світової війни", - сказав Войтех Брадлє, фахівець із монет Музею Східної Богемії в Градце Кралове, який опікується скарбом.

При цьому до монетниці додавалася металева коробка, знайдена за 1 метр від неї. У ній містилися 10 браслетів, 16 портсигарів, сумка з тонкої дротяної сітки, ланцюг, гребінець і пудрениця. Усі ці предмети виготовлені з жовтого металу, можливо, із золотого сплаву.

Важливо, що експерти ще не встановили точне походження предметів, але остання контрамарка на монеті датується 1921 роком. Це, а також розташування знахідки поблизу колишнього кордону між чеськими та німецькими поселеннями, може означати, що монети заховали як останній засіб люди, які рятувалися від переслідувань з боку нацистської Німеччини в 1938 році.

Зазначається, що монети могли бути заховані і після війни. У 1945 році понад 3 мільйони німців були вислані з Чеської Республіки за передбачувану співучасть у нацистських воєнних злочинах. Мирослав Новак, голова археології Музею Східної Богемії в Градце Кралове, сказав:

"Список можливих причин, через які він, імовірно, був заритий, досить зрозумілий. Це був початок війни, депортація чеського і єврейського населення, потім депортація німців після війни, тож є кілька можливостей. Також було проведено грошову реформу, яка також могла бути причиною. Очевидно, що справа була не в номінальній вартості монет, чи були вони 5, 10 або 100 крон. Справа не в тому, що можна було купити на монети - це не мало значення. Він був навмисно захований, тому що це був дорогоцінний метал".

Щоб докопатися до суті таємниці, музей досліджує предмети, знайдені в скарбі, на предмет додаткових маркувань, а також шукає в архівах докази, які могли б простежити приналежність скарбу його колишнім власникам.

Новини археології

Археологи виявили в Люксембурзі скарб римських золотих монет віком 1700 років, який був поміщений біля фундаменту невеликого римського форту, схожого на вежу.

Команда вчених розкопала 141 золоту монету, викарбувану між 364 і 408 роками н.е. в Хольцтумі, селі на півночі країни. На монетах зображено портрети восьми імператорів, але на трьох монетах зображено несподіваного правителя: Євгена, нелегітимного імператора Західної Римської імперії, який правив лише два роки (з 392 по 394 рік).

Вас також можуть зацікавити новини: