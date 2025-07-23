Це всього лише другий випадок знахідки стародавніх бронзових обладунків у країні.

Археологи, які аналізують фрагменти бронзи, знайдені недалеко від Брно в Чехії, зробили дивовижне відкриття: фрагменти нагрудника воїна віком 3200 років.

Як пише Live Science, це всього лише другий випадок знахідки стародавніх бронзових обладунків у країні.

Зазначається, що 2023 року фахівці з металошукачами повідомили про виявлення схованки з предметами, включно з наконечником списа, серпом, голкою і кількома фрагментами міді. Згідно із заявою Міського музею Брно, предмети були навмисно пошкоджені і поховані разом, можливо, в рамках ритуалу.

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Але експертам знадобилося два роки, щоб вивчити цікавий фрагмент складеного металу, знайдений на місці розкопок.

"За допомогою 3D-сканування нам вдалося цифровим способом "розпакувати" зігнутий лист металу і визначити його форму і декор. Саме орнамент, розпізнаний під мікроскопом, підтвердив, що це частина захисного обладунку", - заявив археолог Міського музею Брно Алеш Навратіл.

Цікаво, що обладунки датуються пізньою бронзовою добою (1600-1200 рр. до н.е.), періодом, пов'язаним із Троянською війною і розпадом суспільства в Середземномор'ї. У той час бронзові обладунки носили елітні воїни, тоді як рядові воїни, ймовірно, носили захисний одяг з органічного матеріалу, який не зберігається з часом.

У музеї заявили, що бронзовий нагрудник "надзвичайно рідкісний" і цінний, а його знахідка стала несподіванкою. У зв'язку з цим точне місце знахідки артефактів не розголошується. Збинек Шолц, директор Міського музею Брно, зазначив:

"Ця знахідка підтверджує важливість довгострокової співпраці між експертами та громадськістю, що вкрай важливо для нашого музею. Завдяки їй ми можемо виявити і зберегти цінні артефакти, які наближають нас до стародавніх епох і відкривають нові знання про нашу історію".

Цікаво, що наразі Міський музей Брно готує нову експозицію, на якій публіка зможе побачити обладунки та дізнатися більше про військову культуру центральноєвропейського бронзового століття.

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