Археологи виявили запечатану гробницю в стародавньому етруському місті Сан-Джуліано.

У центральній Італії виявлено рідкісну незайману гробницю етрусків, цивілізації, що передувала Римській республіці. Про це пише Live Science.

Зазначається, що в гробниці, висіченій із каменю у формі невеликого будиночка, на кам'яних ложах покояться останки чотирьох осіб. Останки оточені більш ніж сотнею артефактів, включно з керамікою, зброєю, бронзовими прикрасами та срібними прикрасами для волосся.

Цікаво, що хоча в цьому районі було розкопано безліч інших етруських гробниць, усі вони зазнали тієї чи іншої міри розграбування. Дослідники з міжнародного археологічного дослідницького проєкту Сан-Джуліано (SGARP) оголосили, що ця повністю запечатана похоронна камера може пролити світло на похоронні практики етрусків.

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"Ця повністю запечатана похоронна камера являє собою рідкісну знахідку для етруської археології", - сказав Давіде Зорі, археолог з Університету Бейлора в Техасі.

У внутрішньому горбистому регіоні Центральної Італії, де працює команда SGARP, збережена камерна гробниця такого віку ніколи раніше не розкопувалася з використанням сучасних археологічних методів.

Цікаво, що етруська цивілізація процвітала в Центральній Італії протягом століть до Римської республіки, досягнувши піку свого розвитку приблизно в VI столітті до н. е., перш ніж поступово поступитися Риму під час римсько-етруських воєн. Етрурія була офіційно приєднана до Римської імперії в I столітті до н. е.

Археологи виявили запечатану гробницю в стародавньому етруському місті Сан-Джуліано, приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Риму, в рамках проєкту SGARP. Від початку проєкту 2016 року дослідники задокументували понад 600 етруських гробниць у цьому регіоні, але нещодавно описана гробниця - єдина, яка не була розграбована. Кендалл Петерсон, студент-дослідник, який брав участь у розкопках, заявив:

"Брати участь у проекті, під час якого було виявлено нерозграбовану гробницю, було неймовірно сюрреалістично. Це те, на що археологи чекають усю свою кар'єру, і було неймовірно хвилююче спостерігати не тільки за реакцією наших професорів, а й за гордістю і хвилюванням місцевої спільноти Барбарано".

Важливо, що попередні дані вказують на те, що четверо людей, похованих у гробниці, - це дві пари: чоловік і жінка, але подальший аналіз решток може дати додаткову інформацію.

"Команда SGARP завершила розкопки гробниці, але вивчення та аналіз археологічних даних, отриманих унаслідок цього неймовірного відкриття, тільки починається", - додав Зорі.

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