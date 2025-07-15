Монумент встановлено на культурному шарі італійської Джинестри.

У середмісті Одеси, неподалік будівлі мерії, археологи знайшли цікаві артефакти генуезького походження, серед яких - рештки фортифікацій XIV століття. Про це розповіли у пресслужбі мерії міста.

Повідомляється, що археологічні розкопки тривають з 25 червня на Приморському бульварі. За погодженням Одеської міської ради їх здійснюють студенти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського спільно з фахівцями Інституту археології НАН України. Результати експедиції презентував меру Одеси Геннадію Труханову ректор педагогічного університету Андрій Красножон.

"Серед найвагоміших знахідок - археологічні матеріали генуезького походження XIV століття, виявлені поблизу памʼятника герцогу де Рішельє (відомий, як Дюк, монумент відкрито у 1828 році – УНІАН). Вони свідчать, що монумент встановлено на культурному шарі італійської Джинестри, який згодом був трансформований у період Османської імперії. Рештки фортифікацій того часу виявлено біля фунікулера", - зазначили в мерії.

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Як повідомив Красножон, ділянка біля памʼятника вже законсервована. Наступним етапом стане визначення меж давньої фортеці шляхом трасування - для цього планується закласти кілька шурфів.

"Територія, де нині розташована Одеса, має глибоке багатонаціональне коріння. Її природний ландшафт споконвіку зумовлював портову функцію: землі слугували військовим і логістичним цілям різних держав, які не розвивали міську інфраструктуру. Власне урбаністичний розвиток розпочався лише наприкінці XVIII століття - після взяття османської фортеці командувачем Хосе де Рібасом", - йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі міський голова доручив своєму раднику Аттіліо Малліані організувати співпрацю Одеського педуніверситету з Генуезьким університетом, а також ініціювати дослідження в італійських архівах.

Красножон проінформував, що біля старовинної фортифікації знайшли бронзові прикраси для одягу, фрагменти кераміки тощо.

"Античний Дюк стоїть на античних греках. І не лише на них єдиних...", - наголосив ректор.

Новини археологіі

Як писав УНІАН, доцент кафедри археології Університету Мута в Йорданії Мусаллам Р. Аль-Равахнех знайшов, на його думку, залишки візантійського поселення Тараїс, орієнтуючись на загадкову мапу Мадаби - мозаїку, яка століттями спантеличувала істориків. Вказане місце виявлено недалеко йорданського села Ель-Ірак у районі Айн-ель-Калаа. За словами вченого, це загублене в безвісті поселення розташовувалося вздовж торговельних шляхів, що ведуть у південно-східний регіон Мертвого моря.

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