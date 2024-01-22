Напис на ножі, виявленому археологом у могилі на острові Фюн, говорить: hirila, що означає "маленький меч".

Археологи виявили гравірування на ножі віком майже 2000 років, яке вважається найстарішою руною, коли-небудь знайденою в Данії.

Рунічний напис - алфавіт найдавнішої письмової мови Данії - був вигравіруваний на залізному ножі діаметром 8 см, знайденому в могилі під урною поблизу міста Оденсе на острові Фюн, пише Guardian.

П'ять ієрогліфів висотою близько 0,5 см кожен, за якими слідують три борозенки, означають "хіріла", що на давньоскандинавській мові означає "маленький меч".

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Поряд із написаним кістковим гребенем, знайденим неподалік у 1865 році, вони є найстарішими рунами, коли-небудь знайденими в Данії. Якоб Бонде, куратор міського музею та археолог, який зробив відкриття, сказав, що спочатку вважав, що це звичайний ніж, оскільки рун не було видно, але після того, як реставратори очистили його, стало зрозуміло, що він містить слово.

"Це як отримати записку з потойбічного світу, з минулого. Для нас це надзвичайна знахідка, і вона дещо говорить про розвиток найдавнішої скандинавської мови. І особисто для мене це фантастика, що я зробив це відкриття", - сказав він.

Вважається, що напис відноситься до ножа, а не до власника, про якого нічого не відомо, крім того, що він, ймовірно, був людиною з високим статусом в суспільстві.

"Ми живемо в той період часу, коли ми в Данії мали тісні зв'язки з римлянами, і ті, хто займав високе [високе] становище в суспільстві, намагалися, так би мовити, виглядати римлянами, імпортуючи речі і виставляючи напоказ самих себе. Все римське було дуже в дусі", - сказав археолог.

Ніж, який з 2 лютого буде виставлений в музеї Оденсе в Ментергордені, буде показаний поруч з іншими артефактами, знайденими на цьому місці.

Лісбет Імер, рунолог Національного музею Данії, заявила, що це відкриття може допомогти дізнатися більше про історію Данії.

"Ми неймовірно рідко знаходимо руни, такі ж давні, як руни на цьому ножі, і це дає нам унікальну можливість отримати більше знань про найдавнішу письмову мову Данії – і, отже, про мову, якою насправді говорили в Залізний вік. У той період історії вміння читати і писати не було особливо поширеним, а це означає, що вміння читати і писати було пов'язане як з особливим статусом, так і з владою. На зорі рунічної історії ті, хто вмів писати, становили невелику інтелектуальну еліту, і перші сліди таких людей можна знайти на Фюні", - сказала вона.

Археологічні знахідки - останні новини

На грецькому острові Евія археологи розкопали 2000-річний храм, наповнений золотом, сріблом і бурштином. Побудована в 7 столітті до нашої ери будівля була виявлена командою з 50 дослідників.

"В ході розкопок були знайдені багаті підношення: коринфський алебастр, аттичні вази, ритуальні підноси місцевого виробництва, а також прикраси з дорогоцінних матеріалів, таких як золото, срібло і корал", - поділилися подробицями про знахідку археологи.

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