Зокрема були знайдені і фігурки драконів з нефриту.

Археологи розкопали понад 100 нефритових реліквій у місті Чифен, яке знаходиться на півночі Китаю. Таке відкриття, зроблене на стародавньому похованні, якому 5 тисяч років, може розкрити всю правду про те, як були сформовані китайські цивілізації, пише dailymail.

Як стало відомо, поховання складалося з круглої гробниці та жертовника, що говорить про доісторичну культуру Хуншань, яка датується в цьому регіоні приблизно 3000 років до н.е.

"Реліквії були схожі на стародавні артефакти, раніше знайдені в інших провінціях, і припускають, що культура Хуншаня черпала натхнення в трьох інших суспільствах, які живуть щонайменше за 100 миль звідси", - розповіли у матеріалі.

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Також команда дослідників з'ясувала, що цивілізація Хуншань могла обмінюватися художніми ідеями з культурами Яншао і Лянчжу. Крім того, науковці з Інституту археології Китайської академії суспільних наук виявили нефритові реліквії на місці поховання Юаньбаошань, а також руїни, глиняний посуд та рештки людей. Серед реліквій, які знайшли у круглій гробниці, були три нефритові дракони, однак їхній вигляд був більш пухким та свиноподібним ніж той, що виготовляють в наш час.

У виданні нагадали, що у Китаї нефритові дракони були символом удачі, захисту від злих духів. Крім того, люди вважали, що ці дракони з'єднують фізичний та духовний світи після смерті.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, археологи знайшли тронний зал із фресками стародавньої перуанської жінки-лідера. Зазначається, що тронний зал було виявлено в місті Паньямарка, яке було центром культури Моче.

Також повідомлялось, що на півночі Франції археологи знайшли невеликий скляний флакон, в якому було послання 200-річної давнини. Цю записку написав археолог П.Ж. Фер, який проводив розкопки на місці знахідки в Сіте-де-Ліме в січні 1825 року.

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