Це перший у своєму роді тронний зал високопоставленої жінки-лідера, коли-небудь виявлений у перуанському місті.

Археологи під час досліджень у Перу знайшли тронний зал із фресками стародавньої перуанської жінки-лідера. Як пише Interesting Engineering, відкриття було зроблено дослідницьким проектом "Археологічні ландшафти Паньямарки", це перший у своєму роді тронний зал високопоставленої жінки-лідера, коли-небудь виявлений у перуанському місті.

Тронний зал було виявлено в місті Паньямарка, яке було центром культури Моче, що процвітала в північному Перу між 350 і 850 роками н. е.

"Стіни і колони, що оточують трон, демонструють "чотири різні сцени могутньої жінки", що вказує на її роль лідера і покровителя мистецтв. В одній сцені жінка приймає відвідувачів у процесії, а в іншій - сидить на троні", - ідеться в статті.

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Як зазначає Ліза Тревер, професор історії мистецтв у Колумбійському університеті, розписи на стінах "перевертають наші очікування щодо гендерних ролей у стародавньому світі Моче".

Як ідеться в пресрелізі, вчені ще не визначили, чи є жінка, зображена на стінах тронного залу, людиною або міфічною істотою (жрицею, богинею або королевою).

"Але фізичні докази наявності трону, включно з ерозією його задньої опори та виявленням намиста із зеленого каміння, тонких ниток і навіть людського волосся, ясно вказують на те, що на ньому сиділа реальна жива людина, - і всі докази вказують на жінку-лідерку Паньямарки в сьомому столітті", - додають дослідники.

Ще однією важливою знахідкою Паньямарки є "Зала плетених змій". У ній є колони, прикрашені зміями, що переплітаються, та людськими ногами, а також іншими мотивами, такими як воїни та "антропоморфна зброя". Ця зала, імовірно, слугувала місцем збору і спостереження для еліти.

Археологічні знахідки

Раніше в дельті Нілу знайшли стародавній меч із вигравіруваним ім'ям одного з фараонів.

А в найстарішому у світі вині, нещодавно виявленому в римській гробниці в Іспанії, було виявлено кремовані кістки чоловіка, що проливає світло на похоронні ритуали першого століття в регіоні.

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