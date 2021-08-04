Компанія розробляє багаторазовий носій, здатний доправити вантаж масою до 500 кг на земну орбіту.

Китайська аерокосмічна компанія Deep Blue Aerospace провела тестовий пуск прототипу ступені ракети Nebula-M. апарат піднявся на висоту близько 10 метрів, а потім здійснив м'яке приземлення.

Як повідомляє SpaceNews, випробування відбулися на тестовому майданчику в провінції Шеньсі. Компанія розробляє носій з багаторазовими ступенями, здатний доправити вантаж масою до 500 кг на земну орбіту (на висоту в 500 км).

На наступному етапі розробки компанія має намір зібрати набагато потужнішу ступінь і взяти на випробуваннях висоту в 100 метрів.

Deep Blue aerospace Technology була заснована у 2017 році. Це один з декількох приватних китайських стартапів, які сьогодні розробляють космічні ракети.

На сьогодні комерційне використання ракет з багаторазовими ступенями освоїла лише компанія SpaceX Ілона Маска. Її ракети Falcon вже кілька років використовуються для доставки вантажів на орбіту.

SpaceX використовує свої ракети для створення власної супутникової мережі Starlink, а також розробляє важку ракету Starship для освоєння далекого космосу.

Автор: Дмитро Захаров