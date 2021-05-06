Прототип корабля Starship протягом декількох хвилин піднявся на висоту близько 10 км.

Американська космічна компанія Ілона Маска SpaceX в ніч на 6 травня провела випробування прототипу космічного корабля Starship.

Трансляція польоту велася на YouTube-каналі SpaceX.

Прототип корабля Starship протягом декількох хвилин піднявся на висоту близько 10 км.

У цьому випробуванні був задіяний прототип SN15 повністю виконав програму випробування і здійснив посадку - попередні прототипи вибухали при посадці, прямо перед нею і через кілька хвилин після неї.

Випробування прототипів Starship

Раніше наземні випробування чотирьох ранніх прототипів Starship закінчилися аваріями. Під час випробувань аварії трапилися з прототипом Starship Mk1 в листопаді минулого року, прототипом SN1 в кінці лютого і прототипом SN3 на початку квітня. Прототип SN4 вибухнув наприкінці квітня під час чергових вогневих випробувань.

Starship - перспективна надважка ракета. SpaceX її розробляє на заміну ракетам Falcon. Очікується, що завдяки своїм характеристикам і можливостям, корабель потенційно зможе у найближчі роки нести пілотовані місії для створення населених баз на Марсі та Місяці.

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Автор: Олег Давигора