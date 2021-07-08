Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував відео приземлення ракети-носія Falcon у гарній якості.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск поділився відеороликом, на якому зблизька показаний момент приземлення ракети Falcon-9.

Відповідне відео інженер та винахідник опублікував у своєму Twitter-акаунті.

Раніше посадку можна було побачити виключно у поганій якості під час прямої трансляції космічного агентства. У самому ролику можна побачити момент приземлення багаторазової ракети-носія Falcon-9 на майданчик.

Відзначимо, що за кілька годин відео переглянули понад 2 мільйони разів.

High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, Ані у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ані скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

Компанія постійно нарощує угруповання своїх супутників на орбіті.

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Автор: Олег Давигора