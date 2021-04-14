Науковці хочуть відправити ровер на південний полюс Місяця.

Американська ракетобудівна компанія SpaceX доставить в космос місяцехід Griffin в 2023 році.

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Як повідомляє Spacenews, контракт зі SpaceX підписала компанія Astrobotic, яка працює над місяцеходом на замовлення NASA. Для пуску буде використана ракета Falcon Heavy.

Astrobotic виграла конкурс NASA зі створення космічного апарату для програми VIPER. Вона передбачає відправку ровера на південний полюс Місяця.

За допомогою місяцеходу вчені хочуть досліджувати недоступні для повноцінного спостереження регіони полярної області Місяця. Передбачається, що там можуть бути крижані поклади, які сильно допоможуть пілотованим місіям майбутнього. Ровер повинен буде пропрацювати на поверхні Місяця щонайменше 100 днів.

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Автор: Дмитро Захаров