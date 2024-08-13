Нещодавно виявлений вид морського крокодила, який жив 135 мільйонів років тому, був описаний у Німеччині.

Новий вид стародавнього морського крокодила, Enalioetes schroederi, був описаний міжнародною групою вчених, включно з дослідниками з Німеччини та Великої Британії.

Цей вид жив близько 135 мільйонів років тому в мілководних морях, які колись покривали більшу частину Німеччини в крейдяний період, пише SciTehDaily.

Стародавній крокодил був членом сімейства Metriorhynchidae, чудової групи, яка розвинула дельфіноподібний план тіла. Metriorhynchidae мали гладеньку шкіру без луски, ласти та хвостовий плавник. Вони харчувалися різноманітною здобиччю, включно з тваринами, що швидко рухаються, як-от кальмари та риба, але деякі види Metriorhynchidae мали великі, зазубрені зуби, що дає змогу припустити, що вони харчувалися іншими морськими рептиліями. Metriorhynchidae найкраще відомі з юрського періоду, а їхні скам'янілості стають дедалі рідкіснішими в крейдяному періоді. Enalioetes schroederi відомий за тривимірним черепом, що робить його найбільш збереженим метріорхінхідом, відомим із крейдяного періоду.

Відео дня

Сучасна візуалізація розкриває детальну анатомію

Свен Сакс із Naturkunde-Museum Bielefeld і керівник проєкту сказав: "Ця вибірка чудова, оскільки це одна з небагатьох метріорінхід, відомих за тривимірно збереженим черепом. Це дозволило нам провести комп'ютерну томографію зразка, і ми змогли багато чого дізнатися про внутрішню анатомію цих морських крокодилів. Чудова збереженість дозволила нам реконструювати внутрішні порожнини і навіть внутрішні вуха тварини".

Доктор Марк Янг зі Школи геонаук Единбурзького університету пояснює: "Enalioetes дає нам нове уявлення про те, як метріоринхіди розвивалися в крейдяний період. У юрський період метріоринхіди розвинули план тіла, що радикально відрізняється від інших крокодилів - ласти, хвостові плавники, втрата кісткової броні та гладка шкіра без луски. Ці зміни були адаптацією до дедалі більш морського способу життя. Enalioetes показують нам, що ця тенденція продовжувалася і в крейдяний період, оскільки в них були навіть більші очі, ніж в інших метріоринхідів (які вже були великими за стандартами крокодилів), а кісткові внутрішні вуха були ще компактнішими, ніж в інших метріоринхідів, що є ознакою того, що Enalioetes, ймовірно, були більш швидким плавцем".

Чудово збережений череп разом із першими шийними хребцями було виявлено понад сто років тому німецьким державним архітектором Д. Хапке в кар'єрі в Заксенгагені неподалік Ганновера. У зразка цікава історія. Його передали для підготовки та вивчення Генрі Шредеру з Прусської геологічної служби в Берліні, де, як вважали, його було включено до колекції.

Це призвело до припущення, що зразок був загублений під час Другої світової війни. Пізніше зразок був заново виявлений у музеї Міндена в Західній Німеччині. Виявилося, що зразок був повернутий тому, хто знайшов його, чия сім'я привезла його в Мінден, де вони знайшли новий дім після Другої світової війни, забравши його з собою. Таким чином, крокодил є одним із цінних зразків у колекції Міндена.

Генрі Шредер з Берлінської геологічної служби надав початковий опис, і на його честь названо вид. Порівнявши викопне зі скам'янілостями з інших музейних колекцій, Сакс і його команда визначили, що це був новий для науки вид.

Новини про динозаврів

Учені виявили незвичайний вид динозаврів, які жили в середині Крейдового періоду. Нещодавно знайдений предок тесцелозавра свідчить про те, що ці тварини проводили частину свого часу в підземних норах, пише SciTechDaily.

"Новий динозавр, Fona [/Foat'NAH/] herzogae (Фона), жив 99 мільйонів років тому на території сучасного штату Юта. У той час ця територія була великою заплавною екосистемою, затиснутою між берегами величезного внутрішнього океану на сході та діючими вулканами і горами на заході. Це було тепле, вологе, мулисте середовище з численними річками, що протікають через нього", - йдеться в матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини: