У Тасманії виявлено стародавній скам'янілий ліс на березі пляжу Баджер.

Служба парків і дикої природи Тасманії опублікувала в соцмережах світлини стародавнього лісу, що ховався просто під береговою лінією пляжу Баджер у національному парку Наравнтапу.

Зазначається, що припливи скоро поховають стародавнє минуле під піском, але це видовище спричинило чимало суперечок щодо того, що це за дерева і навіть до якого класу копалин вони належать.

Скупчення, які здалеку більше схожі на злиплі водорості, насправді є корою дерев. Відвідувачі описали їх як "восьминогів, що застрягли в бруді", пише ABC Australia.

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Збережена кора, зрощена з каменем, є частиною лісу, що належить до льодовикового періоду. Відповідно, ці стародавні дерева віком у десятки тисяч років, що змушує людей думати, що це може бути "скам'янілий ліс".

Деякі експерти не згодні, стверджуючи, що, хоча цей ліс і скам'янів, він зберігся, адже деревина ближча до свого природного стану.

Зазначається, що ліс може демонструвати ознаки скам'яніння та консервації. В обох випадках нестача кисню змушує деревину розкладатися.

У разі скам'яніння органічний матеріал перетворюється на камінь, що, мабуть, підтверджують фотографії. За даними Parks and Wildlife, скам'янілому лісу може бути "40 000 років".

Просвітитель-абориген вважає, що знає, що це був за ліс. На його думку, це, найімовірніше, стародавній ліс мелалеуки або чайного дерева, що також робить його культурно значущим.

Північне узбережжя Тасманії особливо багате і густо заселене історією аборигенів. Оскільки ці дерева служили опорою для зростання всіх інших, аборигени кажуть: "Вони старійшини".

Хоча деякі з цих деталей не були підтверджені, це деревина віком у тисячі років. І вона вже привернула увагу як рідкісне явище з минулого природи.

Новини археології

Науковці виростили триметрове дерево з таємничої 1000-річної насінини, яку археологи виявили в печері в Іудейській пустелі наприкінці 1980-х років.

Зазначається, що для цього дослідникам знадобилося майже 14 років. Загадковий зразок назвали "Шеба". Припускають, що це дерево може належати до вимерлого виду, які кілька разів згадуються в Біблії.

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