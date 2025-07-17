Невідомо, хто і як втратив цей напівдорогоцінний камінь, але дослідники не сумніваються, що ця людина вела аристократичний спосіб життя.

Близько 600 років тому аристократ, який відвідав середньовічний замок, загубив вишукану прикрасу. Однак нещодавно археологи витягли унікальний аметист в оправі з позолоченого вогнем срібла з мулу старого рову. Про це пише Live Science.

"Я вважаю, що цей предмет спочатку був частиною брошки або, що менш імовірно, корони, що робить його таким унікальним у контексті середньовічного поселення", - розповів Лех Марек, археолог із Вроцлавського університету в Польщі.

Середньовічні прикраси часто знаходять у скарбах або гробницях, пишуть Марек і Беата М'язга, інша археологиня з Вроцлавського університету, у дослідженні, опублікованому в онлайн-журналі Antiquity. За їхніми словами, цей примірник був виявлений у більш "повсякденній" ситуації, імовірно, загублений кимось, хто їхав до замку Кольно або назад.

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Цікаво, що замок Кольно був заснований на початку XIII століття як фортеця і княжий палац, а також служив митницею, яка контролювала транспортування деревини. Початковий власник, герцог Болеслав III Бжезький, згодом продав маєток багатим лицарям. 1443 року замок спалили і зруйнували під час громадянських воєн у Сілезії. У 2010 році Марек і його команда почали археологічні розкопки на руїнах замку, виявивши військові артефакти, кавалерійське спорядження і кераміку, характерну для XIV і XV століть.

Зазначається, що за допомогою раманівської спектроскопії, яка вимірює світло, випромінюване лазерами, що бомбардують речовину, для визначення її молекулярного складу, дорогоцінний камінь було ідентифіковано як аметист. Рентгенофлуоресцентний аналіз показав, що металеві деталі були посрібленими і позолоченими, що включало значну кількість ртуті.

"Завдяки своєму символічному значенню, доступності та естетичним якостям аметисти були популярні в Середньовіччі", - сказав Марек.

Цікаво, що середньовічний фольклор припускає, що аметисти могли захистити свого власника від сп'яніння, отрути, подагри, поганих снів, зради, обману, полону, сліпоти, чаклунства й удушення. Вони також могли символізувати віру, скромність і мучеництво. Марек додав:

"У складній середньовічній грі символів вибір каменів для прикрас завжди мав глибший сенс. І якщо дорогоцінний камінь наділявся надприродною силою, його цінність швидко зростала".

Невідомо, хто і як втратив цей напівдорогоцінний камінь, але дослідники не сумніваються, що ця людина вела аристократичний спосіб життя. За словами Марека, схожі прикраси в схожих оправах знаходили на ювелірних виробах високого класу того періоду. Однак аметист із замку Кольно незвичайний, оскільки це коштовність високого статусу, гідна герцога, яка, найімовірніше, була загублена під час абсолютно буденної справи кілька століть тому.

Новини археології

Приголомшливу золоту каблучку, загублену в середньовічному замку в Словаччині понад 700 років тому, було знову виявлено. Прикрасу, ймовірно, носив єпископ, і вона містить незвичайний шрі-ланкійський червонувато-фіолетовий сапфір, встановлений у смугу, оточену левами.

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