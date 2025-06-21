Хоча каблучки були звичайними аксесуарами як для чоловіків, так і для жінок у середньовічній Європі, знахідка золотої каблучки з коштовним дорогоцінним камінням вкрай незвичайна.

Приголомшливу золоту каблучку, загублену в середньовічному замку в Словаччині понад 700 років тому, було знову виявлено. Про це пише Live Science.

Зазначається, що прикрасу, ймовірно, носив єпископ, і вона містить незвичайний шрі-ланкійський червонувато-фіолетовий сапфір, встановлений у смугу, оточену левами.

"Така каблучка втілювала глибокий духовний сенс, захисні сили і соціальний статус, даючи змогу власнику демонструвати багатство, а також шукати божественний захист, пов'язаний із символами, які він носив", - сказала археологиня з Університету Костянтина Філософа в Нітрі, Словаччина, Ноемі Бєляк Пажинова.

Відео дня

Вона очолила групу дослідників, які вивчали каблучку, що була виявлена в замку Зволен у центральній Словаччині. Мисливець за скарбами знайшов каблучку 2001 року, але археологи отримали її тільки в березні 2023 року. Дослідники опублікували свої висновки в журналі Journal of Archaeological Science: Reports.

Цікаво, що хоча каблучки були звичайними аксесуарами як для чоловіків, так і для жінок у середньовічній Європі, знахідка золотої каблучки з коштовним коштовним камінням вкрай незвичайна.

Для аналізу каблучки вчені використовували неруйнівні методи, включно з Раманівською спектроскопією, що аналізує розсіяне світло для з'ясування хімічного складу матеріалу, та мікрорентгенівською флуоресцентною спектроскопією, яка використовує рентгенівські промені для визначення елементів у матеріалі. Вони визначили, що вона була зроблена з 18-каратного золота, а дорогоцінний камінь являє собою 2-каратний корунд, твердий мінерал, який утворює як рубіни, так і сапфіри. Біляк Пажинова сказала:

"Основна відмінність між сапфірами і рубінами полягає в їхньому кольорі. Рубіни червоні через включення хрому, тоді як сапфіри зустрічаються в найрізноманітніших кольорах. Ми схильні вважати, що це сапфір".

На думку вчених, присутність мікроелементів у дорогоцінному камені дає змогу припустити, що корунд у каблучці прибув зі Шрі-Ланки, яка була важливим джерелом мінералу з часів Римської імперії і досі відома торгівлею сапфірами. Дорогоцінний камінь, імовірно, потрапив у Центральну Європу історичними торговельними шляхами через Алеппо (в Сирії) або Константинополь.

Зазначається, що лев на золотому обідку також є рідкісним прикладом символічного тваринного мотиву на середньовічній каблучці. Леви були популярними геральдичними тваринами в Середні віки і вважалися знаком сили, мужності та королівської влади. Вони також були символом воскресіння в християнстві.

"Єпископи були зобов'язані носити такі каблучки як офіційний символ, відомий як єпископські каблучки посади. Тому ми можемо вважати високопоставленого церковного чиновника носієм цієї каблучки", - сказала Біляк Пажинова.

За словами дослідників, замок перестав використовуватися в другій половині XIV століття, а перстень був випадковою знахідкою в житловому дворі. Однак стиль каблучки дає змогу датувати її приблизно 1300 роком.

Цікаво, що золота смуга з червонувато-фіолетовим сапфіром і зображенням лева унікальна для середньовічної Європи.

Новини археології

Археологи виявили в Данії 30 могил епохи вікінгів, які, ймовірно, належали елітній сім'ї, що могла служити під керівництвом Гаральда Синьозубого, знаменитого короля Данії та Норвегії, який правив у X столітті. У їхніх могилах було знайдено монети, перли і кераміку

Вчені знайшли неподалік ферму вождя, тому вони пов'язали ці могили з ним. Цей дворянин, імовірно, був частиною аристократії того часу, трохи нижче за короля Синьозубого в соціальній ієрархії. Він був надзвичайно впливовим, об'єднавши племена регіону в одне королівство - ось чому технологія, що об'єднує електронні пристрої, названа на його честь.

Вас також можуть зацікавити новини: