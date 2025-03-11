Рідкісну знахідку виявили Кейт Янг і Ліза Стівенсон, які проводили дослідження недалеко від села Капперклейх у регіоні Шотландських кордонів.

Любителі металошукачів у Шотландії виявили 600-річний скарб золотих і срібних монет, який вони називають "знахідкою всього життя".

Як пише Live Science, спочатку пошуковці виявили загалом 30 монет із Шотландії та Англії, які карбувалися протягом усього XV століття.

Цю рідкісну знахідку виявили Кейт Янг і Ліза Стівенсон, які проводили дослідження недалеко від села Капперклейх у регіоні Шотландських кордонів.

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"Цей скарб - знахідка всього життя", - сказав Стівенсон.

Цікаво, що деякі з монет були англійськими срібними гроутами, викарбуваними як Генріхом V (правив із 1413 до 1422 року), так і Едуардом IV (правив приблизно з 1461 до 1483 року), в той час як інші були шотландськими золотими демі та напівдемісами, викарбуваними Яковом I Шотландським (правив із 1406 до 1437 року) та Яковом II (правив із 1437 до 1460 року). Монети були відзначені зображенням кожного монарха під час їхнього карбування.

Зазначається, що гроут був великою срібною монетою, вперше представленою в Англії Едуардом I 1279 року, і оцінювався в чотири пенси. Шотландський золотий демі був названий на честь французького слова "démier", що означає "половина", оскільки він був приблизно вдвічі меншим за нобль (золоту англійську монету) і зазвичай оцінювався в дев'ять шилінгів у шотландських грошах. Золота напівдемія була зменшеною версією демі, вартістю близько 4,5 шилінгів.

Пара повідомила про свою знахідку в Scottish Treasure Trove Unit, який відповідає за розслідування будь-яких археологічних відкриттів, виявлених по всій країні. Початкове розслідування археологів у підрозділі показало, що монети могли бути залишені на цьому місці на початку-середині 1460-х років. Потім археологи виявили ще п'ять монет, що ховаються поблизу, в результаті чого загальна кількість монет у скарбі досягла 35. Ентоні Лі, який керує Treasure Trove Unit, заявив:

"Скарби монет, що містять суміш англійських і шотландських монет, не є чимось незвичайним, але ми не бачимо багато скарбів цього періоду в Шотландії, тож це захоплива знахідка. Кейт і Ліза діяли швидко і правильно, повідомивши нам про це. Своєю чергою, ми, разом з археологами з Національних музеїв Шотландії, змогли відвідати і провести розкопки на місці, знайшовши ще п'ять монет і задокументувавши обставини скарбу разом зі знахідниками".

Після того, як Відділ скарбів завершить свій аналіз, монети будуть передані в Шотландську групу з розподілу археологічних знахідок (SAFAP), незалежну групу, яка зробить їх доступними для показу музеям. Вона також визначить грошову вартість монет, яку потім виплатять знахідникам як винагороду за їхню знахідку. Будь-який музей, який сподівається виставити монети, повинен буде сам зібрати кошти на цю винагороду.

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