Технологія видобутку вогню знаменує собою поворотний крок у нашій людській еволюції.

У провінції Цзянсу (Китай) археологи зробили приголомшливе відкриття під час розкопок, що тривають: було знайдено найдовшу і найдавнішу з коли-небудь виявлених технологій видобутку вогню.

Як пише Interesting Engineering, досі археологи на місці розкопок Каоянган виявили безліч артефактів, одним з яких були інструменти для видобутку вогню.

"Предмет з минулого показує, що він був портативним, що власник брав його з собою, надаючи моментальний знімок життя людей у Китаї 7000 років тому", - сказано в статті.

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Важливо, що технологія видобутку вогню знаменує собою поворотний крок у нашій людській еволюції, оскільки ми почали виготовляти інструменти для розпалювання власного вогню, і тим самим виносить на поверхню цікаву точку зору на нашу людську історію.

Ган Хуейюань, дослідник із Провінційного інституту культурних реліквій та археології, який очолює розкопки на місці розкопок Каоянган, повідомив новину агентству XinhuaNet.

Археологічний об'єкт Цаоянган займає величезну площу, і дослідники витягли під час розкопок понад 3 000 артефактів, як-от кістяні знаряддя, кераміка, дерев'яні предмети й рештки тварин: оленів, великої рогатої худоби, собак і птахів.

"Хоча вони вже зібрали цінні свідчення раннього суспільства, що процвітало в цьому районі, інструменти для розведення вогню були найчудовішою знахідкою на цей момент. Вони є найстарішими зразками такого роду. Вони розкопали особливий інструмент, який допоміг людям досягти того, у чому ми перебуваємо сьогодні. Наша здатність розводити вогонь поклала початок цілій історії людства. І це був перший інструмент, який використовувався для розведення вогню, що ознаменувало прогрес у технології", - зазначається в матеріалі.

Близько 60 сантиметрів завдовжки, свердло мало бути поміщене в паз у мостині, яка лежала б плазом на землі. Ган сказав:

"Але крім його розміру, цей набір інструментів не тільки найдовший зі знайдених на місці, а й найкраще збережене обладнання для вогневого буріння, виявлене на сьогоднішній день".

Цікаво, що кругла канавка, мабуть, служила отвором для протягування мотузки, щоб вони могли носити її з собою або, можливо, повісити де-небудь. Оскільки дерево є швидкопсувним матеріалом, археологи були приголомшені, виявивши, що інструмент пережив тисячоліття.

На коричневому артефакті було маркування: "10 глибоких чорних круглих заглиблень на його поверхні", що означає випал. У суспільства 7000 років тому вже був складний інструмент, який явно працював, що дозволило йому широко поширитися в провінції Цзянсу в Китаї.

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