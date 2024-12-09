Поліція Шотландії підтвердила, що розслідує скаргу на неналежну поведінку Кеммі Дея.

Голова міської ради шотландського Единбурга Кеммі Дей подав у відставку після того, як поліція розпочала розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці стосовно біженок з України.

Про це повідомляє ВВС. Раніше газета Sunday Mail повідомила, що Кеммі Дей "засипав" українських біженок повідомленнями, у тому числі ставив "відверто сексуальні запитання".

"Нещодавні коментарі щодо мого особистого життя відволікають від важливої роботи, яку ця очолювана лейбористами рада робить для мешканців Единбурга. Це підриває самовіддані зусилля моїх колег і співробітників ради. Ось чому для мене настав час піти з посади лідера", – йдеться у його заяві.

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Дей додав, що поліція з ним ще не зв'язувалася, але він запевнив, що буде повністю співпрацювати зі слідством.

Одна з біженок, з якою зв'язувався Дей, розповіла BBC Scotland News, що голова міської ради надсилав їй повідомлення в соціальних мережах.

Українка, яка приїхала до Шотландії після вторгнення Росії у 2022 році, стверджувала, що Дей ставив їй відверто інтимні запитання і пропонував зустрітися за келихом вина. Біженка сказала, що їй було незручно контактувати з ним, але вона відчувала тиск, враховуючи статус Дея, і боялася його впливу.

Поліція Шотландії заявила, що розслідує скаргу на неналежну поведінку, подану 22 жовтня. Правоохоронці також підтвердили, що раніше цього року отримували заяву щодо Дея, але складу злочину тоді встановлено не було.

Лідер шотландських лейбористів Анас Сарвар назвав ці звинувачення "глибоко тривожними". Він зазначив, що партія дізналася про ці звинувачення в суботу і негайно відсторонила Дея.

Українське консульство в Единбурзі також висловило занепокоєння у зв'язку з цими повідомленнями. Там заявили, що "з нетерпінням чекають на результати розслідування і висловлюють надію на справедливе вирішення цієї справи".

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