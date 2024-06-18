Розробники бачать великий потенціал для застосування свого виробу.

Атомна енергія - це не лише про велетенські АЕС, але й про "кишенькові" батарейки. Так, каліфорнійська компанія Infinity Power стверджує, що успішно розробила дуже потужну та довговічну "ядерну батарейку", заряду якої вистачить на 100 років. Про це пише World Nuclear News.

Зазначається, що ядерну батарейку було розроблено за підтримки Міністерства оборони США, і вона продемонструвала загальну ефективність у понад 60%.

"Порівняно з іншими радіоізотопними методами перетворення енергії з низькою ефективністю (<10%), це найвищий рівень загальної ефективності, коли-небудь досягнутий. Це показує, що майбутній комерційний випуск радіоізотопних джерел струму нового покоління подає величезні надії", — зазначає компанія.

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Ядерні батареї – також відомі як радіоізотопні батареї – працюють за принципом виділення енергії в результаті розпаду ядерних ізотопів і перетворення її в електричну енергію за допомогою напівпровідникових перетворювачів. Infinity Power каже, що в їхній батарейці використовується новий тип електрохімічного перетворення енергії.

Компанія стверджує, що її "крихітний пристрій у формі "таблетки" може забезпечувати десятки міліват потужності протягом понад 100 років". При цьому в Infinity Power запевняють, що ця технологія піддається масштабуванню, тобто цей спосіб генерації електроенергії можна використовувати в широкому діапазоні потужностей – від нановат до кіловат або більше.

"Через його високу ефективність, він вимагає менше радіоізотопів для генерації такої ж кількості енергії, яку дають інші процеси перетворення. Крім того, порівняно з попередніми методами, які дозволяють лише обмежений вибір, він пропонує значно ширший діапазон вибору радіоізотопних матеріалів", – йдеться в заяві розробників.

Компанія переконана, що її розробка швидко знайде своє широке застосування в імплантованих медичних пристроях, глибоководних або космічних апаратах, для живлення апаратури у віддалених районах тощо.

Інші новини енергетичної науки

Як писав УНІАН, компанія TerraPower, засновником якої є Білл Гейтс, розпочала підготовку до будівництва натрієвого атомного реактора – першого у світі.

Після введення в експлуатацію установка під назвою Natrium, стане повністю функціонуючою комерційною електростанцією. За словами Гейтса, Natrium стане "найпередовішою і найбезпечнішою ядерною установкою у світі. Вона вироблятиме набагато менше відходів, ніж звичайні реактори".

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