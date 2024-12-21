Вік викопних решток - 47 мільйонів років.

Учені виявили в штаті Юта скам'янілість "інопланетної рослини", яка не належить до жодної з відомих родин рослин - ні до тих, що існують нині, ні до вимерлих.

Як пише LiveScience, палеонтологи вперше виявили скам'янілі зразки листя в шахтарському місті-примарі Рейнбоу в штаті Юта в 1969 році і назвали його Othniophyton elongatum, що перекладається як "інопланетна рослина". У той час вони вважали, що викопне листя віком 47 мільйонів років належить до сімейства женьшеневих.

Однак новий аналіз, опублікований у журналі Annals of Botany, показує, що листя, плоди і квіти, прикріплені до стебла викопних решток, зовсім не схожі на листя, плоди і квіти інших рослин сімейства женьшеневих.

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"Ця скам'янілість рідкісна тим, що має гілочку з прикріпленими плодами та листям. Зазвичай їх знаходять окремо", - сказав співавтор дослідження Стівен Манчестер із Флоридського музею природної історії.

Фактично, дослідники не змогли зіставити скам'янілості з жодною із понад 400 родин квіткових рослин, що існують сьогодні, і вимерлих родин.

Сучасні технології мікроскопії дали змогу ще більш детально розглянути скам'янілості рослин. У плодах скам'янілості було видно мікровідбитки маленьких насінин, що розвиваються. Дослідницька група також змогла побачити тичинки, які у більшості видів рослин відокремлюються після запліднення.

"Зазвичай тичинки відпадають у міру розвитку плода. І ця штука здається незвичайною, оскільки вона зберігає тичинки в той час, коли у неї є зрілі плоди з насінням, готовими до поширення. Ми не бачили цього ні в чого сучасного", - йдеться в заяві Манчестера.

Це не єдиний знайдений вид у цьому регіоні, який поставив учених у глухий кут. Раніше тут було виявлено інші викопні рослини, як-от плоди Bonanzacarpum і листя Palibinia, які здивували вчених і в кінцевому підсумку призвели до відкриття вимерлих груп.

Раніше на Майорці знайшли останки найдавнішого шаблезубого хижака у світі.

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