Новий вид, виявлений у вапняку віком 400 мільйонів років у басейні Джорджина в Квінсленді, є проривом.

Археологи виявили скам'янілість хребетного віком 400 мільйонів років, яка може бути найменшою з коли-небудь знайдених у Квінсленді.

Palaeospondylus gunni, загадкова вугреподібна істота з епохи середнього девону, зачаровувала вчених понад століття. Відомий здебільшого за тисячами скам'янілостей, знайдених у кар'єрі Ачаннарас, Шотландія, цей загадковий вид спантеличив палеонтологів своєю незвичайною анатомією і невизначеними еволюційними зв'язками, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що відкриття більш давнього виду, Palaeospondylus australis, з ранньодевонських порід в Австралії проливає нове світло на цей стародавній рід. Дослідження було опубліковано в журналі National Science Review.

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Новий вид, виявлений у вапняку віком 400 мільйонів років у басейні Джорджина в Квінсленді, є проривом. На відміну від свого шотландського аналога, ці скам'янілості збереглися в трьох вимірах, що дає безпрецедентний вид на скелетну структуру істоти. Палеонтолог Музею Квінсленда Керол Берроу сказала:

"Це чудове доповнення до викопного літопису Квінсленда, що знаходиться на іншому кінці шкали розмірів порівняно з доісторичними гігантами, такими як динозаври Rhoetosaurus і Australotitan cooperensis".

Що робить це відкриття особливо захопливим, так це зв'язок між P. australis і шотландським P. gunni. Незважаючи на те, що вони розділені континентами і мільйонами років, ці види мають спільний родовід, що натякає на глобальне поширення в девонський період.

Складна структура австралійських скам'янілостей, що нагадує стільники, припускає, що Palaeospondylus australis містить важливі підказки про ранню еволюцію хребетних. Хоча його точна класифікація залишається неясною, дослідники вважають, що він зберіг багато личинкових рис і, ймовірно, був далеким родичем сучасних акул.

"Відкриття загадкової тварини Palaeospondylus у ранньому девоні Австралії вказує на ймовірне всесвітнє поширення цієї форми, з огляду на те, що Шотландія і східна Австралія тоді, як і зараз, перебували на протилежних сторонах земної кулі", - пояснили вчені.

Збережена мозкова коробка P. australis надала нові важливі докази нейрокраніальних особливостей істоти. Це спонукало палеонтологів переглянути її еволюційне становище. Дослідники заявили:

"Наші нові докази нейрокраніальних особливостей Palaeospondylus додають важливу, але суперечливу інформацію про її родинні зв'язки. Доки не з'являться нові та більш переконливі докази, Palaeospondylus можна розглядати як педоморфного стовбурного щелепноротого, можливо, споріднену групу Chondrichthyes, яка демонструє мозаїку ознак, притаманних остеостракам і деяким плакодермам, а також як хондрихтіям, так і остіхтіям".

Зазначається, що відкриття Palaeospondylus australis підкреслює глибокі еволюційні зв'язки між стародавніми морськими екосистемами по всьому світу. Чудова збереженість цих скам'янілостей надає безпрецедентну можливість вивчити цей загадковий рід і його роль у ранній еволюції щелепних хребетних.

"Цей прорив у дослідженні скам'янілостей не тільки збагачує наше розуміння давніх австралійських екосистем, а й підкреслює глобальні зв'язки раннього життя хребетних на різних континентах", - додали вчені.

Новини археології

Дослідники виявили загадкову кам'яну скульптуру у формі черепахи в печері Манот у регіоні Галілея на півночі Ізраїлю. Розміром близько 20 см і вагою 28 кг, предмет має характерні борозенки, схожі на природні відмітини на панцирі черепахи.

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