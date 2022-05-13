Політ метеора зняли безліч камер спостереження.

У небі над Європою помітили яскраву вогненну кулю, яка виявилася метеором.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, Американське метеорне товариство на сьогодні отримало вже понад 300 звітів про цей метеор, більшість з яких надійшло від метеорної мережі Великобританії.

За даними видання, дуже яскрава вогненна куля була помічена над південним заходом Великобританії. Видиме падіння тривало кілька секунд. Також цей метеор бачили з Уельсу, Франції та Нідерландів.

Нагадаємо, раніше у небі над США розсипався і згорів осколок комети. Явище було настільки яскравим, що його виявили всі метеорні камери НАСА в регіоні.

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