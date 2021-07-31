Влада поки ніяк не прокоментувала падіння метеорита.

У турецькому курортному місті Ізмір зафіксували падіння метеорита.

Про це повідомляє видання Sabah.

За даними видання, метеорит впав у суботу, 31 липня, о 1:54 за місцевим часом. При цьому газета зазначила, що влада ніяк не коментувала падіння метеорита.

Відео інциденту з'явилося в мережі. На записах видно, що великий метеорит на мить осяяв небо.

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28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані і поширилися лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об'єктів, зокрема провінціях Анталія, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Станом на 29 липня інформації про постраждалих українців від пожеж на півдні Туреччини не було.

МЗС України закликало українців утриматися від відвідування охоплених пожежею регіонів.

Автор: Денис Прядко