Згідно з новим дослідженням, діти здатні кодувати і зберігати спогади, проте не можуть їх відновити, будучи дорослими.

Ви коли-небудь замислювалися, чому, як би ви не старалися, ви не можете згадати жодних деталей зі свого раннього дитинства? Як пише CNN, нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показує, що річ не в тому, що у вас немає цих спогадів, а в тому, що ви просто не можете отримати до них доступ у більш пізньому віці.

Як проводилося дослідження

Дослідження вивчало 26 немовлят віком від 4,2 до 24,9 місяців, розділених на дві вікові групи: віком до 12 місяців і від 12 до 24 місяців.

Під час експерименту немовлят помістили в МРТ-апарат, де їм показували серію унікальних зображень по 2 секунди кожне. Метою дослідників було зафіксувати активність гіпокампу - частини мозку, пов'язаної з емоціями, пам'яттю та автономною нервовою системою.

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Після короткої затримки немовлятам показували два зображення поруч: одне зі знайомих, які вони вже бачили, і одне нове. Дослідники відстежували рухи очей немовлят, фіксуючи, на якому зображенні вони зосередилися довше.

Якщо немовля дивилося довше на знайоме зображення, це вказувало на його впізнавання, що свідчить про відновлення пам'яті. Якщо впізнавання не було, це, найімовірніше, означало, що пам'ять менш розвинена, зазначається в дослідженні.

Після збору початкових даних команда проаналізувала МРТ-скани немовлят, які дивилися на знайоме зображення довше, і порівняла їх із тими, хто не надав перевагу жодному зображенню.

"Результати показали, що гіпокамп був активніший у старших немовлят при кодуванні пам'яті. Крім того, тільки у старших немовлят спостерігалася активність в орбітофронтальній корі, яка відіграє ключову роль в ухваленні рішень, пов'язаних з пам'яттю, і розпізнаванні", - наголошується в статті.

Хоча незрозуміло, чому кодування пам'яті здається більш вираженим у немовлят старше 12 місяців, це, ймовірно, пов'язано з великими змінами, що відбуваються в організмі.

"Мозок немовляти зазнає безліч змін у сприйнятті, мові, моториці, біології та інших галузях у цей час, включно зі швидким анатомічним зростанням гіпокампа", - сказав доктор Нік Терк-Браун, провідний автор дослідження і професор кафедри психології Єльського університету.

Турк-Браун і його команда активно працюють над вивченням причин, чому мозок не може витягти ці ранні спогади з життя, але він припускає, що гіпокамп не отримує точні "пошукові запити" для знаходження пам'яті, як вона була збережена на основі тих вражень, які дитина переживала в той момент.

Раніше вчені встановили, що жінки, які народжують дітей після 33 років, частіше доживають до 90 років і довше порівняно з тими, хто народив останню дитину до 29 років.

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