Теоретично, незабаром люди зможуть розможуватися зовсім без сексу.

Вже в найближчі роки може може статися революція в репродуктивній медиціні, яка потенційно подолає проблему безпліддя і спадкових хвороб. Однак, ймовірно, технологія буде неоднозначною з етичної точки зору. Про перспективне дослідження повідомляє The Guardian.

У січні британське Управління із запліднення та ембріології людини (HFEA) провело засідання, на якому оголосило, що вчені близькі до створення технології лабораторного вирощування людських яйцеклітин і сперми.

Метод під назвою in vitro гаметогенез (IVG) передбачає "перепрограмування" стовбурових клітин або клітин шкіри таким чином, щоб вони функціонували як яйцеклітини або сперматозоїди. Таким методом вчені успішно вивели немовлят від дорослих мишей.

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Наразі вчені ще не підтвердили можливість реалізувати технологію на приматах, але припускають, що стрибок від лабораторних мишей до лабораторних людей може бути досить коротким – від двох років за найоптимістичнішого сценарію до десяти років за більш помірного.

Метод IVG може стати революцією у репродуктивній медицині і справжнім порятунком для людей, які не можуть мати власних дітей з медичних причин. Теоретично цей метод також дозволить одностатевим парам мати дітей, які генетично будуть нащадками одночасно обох партнерів.

The Guardian зазначає, що метод потенційно ставить дуже важливі етичні питання і потребуватиме жорсткого законодавчого регулювання. Наприклад, IVG дозволяє отримати ембріон зі сперми та яйцеклітини, штучно створеної із клітин однієї людини. Тобто йдеться про "екстрамально повний інцест". Ймовірно, створення ембронів з генами виключно однієї людини буде заборонено.

Перспектива виробляти необмежену кількість ембріонів у лабораторії відкриває також можливість проводити ретельний генетичний скринінг, тобто відбраковку тих ембріонів, які мають гени спадкових хвороб та генетичних аномалій.

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