Учені наблизилися до розгадки таємниць стародавніх сувоїв за допомогою ШІ.

Учені вперше змогли "зазирнути" в стародавні сувої, які збереглися після виверження Везувію в Італії.

Як пише Sky News, кілька сувоїв знайшли під час розкопок у 1750-х роках на руїнах розкішної вілли в римському місті Геркуланум, яке разом із Помпеями зруйнували під час виверження Везувію 79 року нашої ери.

Тепер же британські вчені стверджують, що здійснили історичний прорив у своїх спробах розшифрувати ці 2000-літні сувої папірусу, які були спалені під час виверження вулкана.

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Як повідомляється, вчені вже понад 250 років працюють над способами розшифровки сувоїв, які занадто крихкі, щоб їх можна було розгорнути фізично.

5 лютого вчені оголосили про "історичний прорив". Дослідникам вдалося створити перше зображення внутрішньої частини одного з трьох сувоїв, що зберігаються в Оксфордському університеті.

За словами вчених, сувій "містить більше тексту, який можна відновити, ніж ми коли-небудь бачили у відсканованому сувої Геркуланума".

Сувій відсканували з використанням прискорювача частинок, відомого як синхротрон, для створення надзвичайно потужного рентгенівського випромінювання. Потім за допомогою ШІ зображення відновили та скоригували.

Поки що розшифровано лише малу частину тексту. Одне з небагатьох слів, яке вдалося розібрати, - це давньогрецьке слово "відраза".

Геркуланум - що відомо про стародавнє місто

Геркуланум - стародавнє місто, розташоване на узбережжі Неаполітанської затоки в Італії.

Місто було зруйноване 79 року н.е. під час виверження вулкана Везувій.

На відміну від міста Помпеї, Геркуланум добре зберігся. Археологи знайшли в місті безліч артефактів, включно з унікальними мозаїками, фресками і дерев'яними елементами, які забезпечують цінне уявлення про життя в давньоримській Італії.

Сьогодні Геркуланум є важливим туристичним і науковим об'єктом.

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