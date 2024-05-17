Щоправда, судячи з усього, самому сп'янінні він теж запобігає, що ставить під сумнів його потрібність.

Учені успішно випробували "антиалкогольний гель", який дає змогу успішно уникнути більшості негативних наслідків від вживання міцних напоїв, наприклад, від посталкогольної амнезії. Щоправда, поки що випробування відбулося лише на мишах. Результати дослідження міжнародна команда фахівців опублікувала в журналі Nature Nanotechnology.

Для виготовлення гелю використовували білок молочної сироватки бета-лактоглобулін. Після тривалого кип'ятіння в ньому утворилися волокна, до яких потім додали воду і сіль як розчинники. Потім у суміш додали глюкозу та інші каталізатори розщеплення алкоголю.

Як стверджують автори дослідження, отримана в результаті гелеподібна маса при контакті зі спиртним запускає реакції ферментування. Підсумком стає перетворення алкоголю на оцтову кислоту.

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Прийнятий перорально гель дає змогу почати розщеплення алкоголю прямо в травному тракті, не чекаючи його потрапляння в печінку. Так вдається уникнути звичайних негативних наслідків вживання спиртного.

Застосування гелю на мишах показало зниження концентрації етанолу в крові піддослідних на 40% за півгодини і на 56% за п'ять годин порівняно з тваринами, яким спиртне давали без попереднього підживлення гелем. Крім того, у піддослідних мишей слабкіше накопичувався шкідливий продукт розпаду спирту ацетальдегід і слабкіше проявлялися стресові реакції в печінці.

Також проведені експерименти показали, що миші, які вживали спиртне після гелю, орієнтуються в лабіринті практично як тверезі. А ось ті, кому гелю не дісталося, показували типову для сп'яніння дезорієнтацію.

Поки гель випробували тільки на мишах, але дослідники вже бачать великі перспективи свого винаходу, якщо його визнають безпечним для людей.

Інші новини науки

Як писав УНІАН, тривалий час вважалося, що сон потрібен мозку, щоб позбутися шкідливих молекул, проте дослідження, які проводилися на мишах, свідчать про протилежне.

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