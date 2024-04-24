Доза випитого - це лише один із чинників, причому навіть не головний, показує дослідження.

Вживання спиртного не тільки підвищує ризик померти від серцевого нападу та інших хвороб у довгостроковій перспективі, але й може спричиняти провали в пам'яті буквально на наступний ранок. Група вчених з Університету Пенсільванії (США) спробувала розгадати причину таких "алкогольних блекаутів". Результати опубліковано в журналі Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Як зазначають дослідники, порушення пам'яті - досить поширений наслідок вживання алкоголю. Щоб зрозуміти причини, вчені провели експеримент на 79 добровольцях із числа студентів віком від 18 до 22 років.

Усіх їх забезпечили наручними датчиками, щоб відстежувати рівень інтоксикації алкоголем, а також попросили щоранку заповнювати анкети зі звітом про те, чи пили вони напередодні і чи пам'ятають події вечора.

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За час експерименту, який тривав місяць, було зареєстровано 486 епізодів вживання спиртного, з яких 147 - з подальшою амнезією. "Алкогольний блекаут" хоча б раз за цей час відчули 69,3% учасників експерименту.

Зіставивши всі зібрані дані, автори дослідження змогли визначити три основні чинники, що впливають на втрату пам'яті після випивки, - швидкість інтоксикації алкоголем, її тривалість і пікове значення.

"Результати підтверджують думку про те, що те, як людина п'є, важливе для прогнозування ризику алкогольних провалів у пам'яті", - розповіли вчені.

На думку дослідників, швидке зростання показників алкогольної інтоксикації збільшує ризик провалів у пам'яті в 2,69 раза. Пікові значення концентрації алкоголю в крові підвищують ризик "блекауту" у 2,93 раза. Але найсильніше впливає тривалість інтоксикації: за тривалого розпивання алкоголю ризик тимчасової амнезії зростає в 4,16 раза.

При цьому автори дослідження визнали, що репрезентативність отриманих результатів не ідеальна. По-перше, у них була дуже невелика вибірка піддослідних, з яких більшість становили білі (86,1%) дівчата (55,7%). По-друге, експеримент тривав лише місяць і припав одразу на День святого Патрика (пов'язаний із розпиванням спиртного) і потім на великодні вихідні (коли багато студентів їдуть додому, де п'ють менше).

Також наголошується, що в деяких випадках студенти могли не усвідомлювати, що у них провал у пам'яті, і, вочевидь, не вписували це в анкету.

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