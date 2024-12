Дослідження скульптури черепахи проводили вчені з Університету Хайфи в Ізраїлі та Університету Кейс Вестерн Резерв у Клівленді.

Дослідники виявили загадкову кам'яну скульптуру у формі черепахи в печері Манот у регіоні Галілея на півночі Ізраїлю.

Розміром близько 20 см і вагою 28 кг, предмет має характерні борозенки, схожі на природні відмітини на панцирі черепахи, пише Daily Mail.

Експерти вважають, що об'єкт був вирізаний понад 35 000 років тому, тоді як вік печери може бути понад 55 000 років. Вони вважають, що там поклонялися невеликій кам'яній структурі.

Можливо, неандертальці вже поклонялися фігуркам черепах у рамках громадських ритуалів до того, як вони вимерли, і homo sapiens перейняв цю практику.

Дослідження скульптури черепахи проводили вчені з Університету Хайфи в Ізраїлі та Університету Кейс Вестерн Резерв у Клівленді, штат Огайо.

Вони кажуть, що їй близько 37 000 років, що означає, що її виготовив homo sapiens, а не неандертальці. Автор дослідження Омрі Барзілай сказав:

"Вона могла представляти тотем або духовну фігуру. Її особливе розташування, далеко від повсякденної діяльності біля входу в печеру, передбачає, що вона була об'єктом поклоніння".

Печера Манот, виявлена 2008 року, використовувалася як житлове приміщення протягом тисяч років як неандертальцями, так і людьми в різний час.

Череп, знайдений у цій печері, показав свідчення перетину неандертальця і homo sapiens, причому характеристики кожного з них чітко видно на фрагменті черепа.

Череп був знайдений у житловому приміщенні біля входу, але тепер дослідники виявили велику печеру набагато глибше в печері.

Вони стверджують, що цей секретний простір "у найглибшій і найтемнішій частині" печери використовували як місце для зібрань, можливо, для ритуалів, які "зміцнювали соціальну згуртованість".

Первісна скульптура черепахи спочатку була вирізана з доломітового валуна і навмисно поміщена в нішу в печері. Гравірований валун виділявся тим, що демонстрував ключові "геометричні знаки, які передбачають унікальне зображення черепахи".

Аналіз поперечного перерізу канавок і помітна наявність крихітних подряпин на стінках канавок підтвердили їх рукотворне або "антропогенне" походження.

Експерти кажуть, що черепахи історично були "космічним символом у різних культурах".

"У символізмі майя панцир черепахи уособлює землю. Точно так само серед корінних народів Північної Америки вважалося, що світ був створений на спині черепахи. Характеризується своєю відмінною формою тіла і повільним рухом, черепаху розглядають як втілення всього космосу, що символізує наполегливість, міцність, силу і стійкість у просторі та часі", - пишуть вони у своїй статті, опублікованій у Proceedings of the National Academy of Sciences.

Печера також має природну акустику, сприятливу для великих зібрань, тоді як свідоцтва наявності деревної золи на прилеглих сталагмітах свідчать про те, що доісторичні люди носили смолоскипи, щоб освітлювати приміщення. Дослідники додали:

"Ми оцінили її здатність вміщати групу людей, що вказує на потенційне використання штучного освітлення під час зібрань. Акустичні тести, проведені в різних зонах печери, вказують на те, що ритуальна споруда добре підходила для громадських зібрань, полегшуючи розмови, мовлення та слухання".

Загалом, за словами авторів, нові результати розкривають більше інформації про печеру Манот і її стародавніх мешканців.

