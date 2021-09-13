Омбудсмен звернулася до поліції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до поліції через виявлену в інтернеті базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

Про це йдеться в повідомленні на сайті омбудсмена.

Зазначається, що на виконання вимог закону "Про захист персональних даних" працівниками Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини на постійній основі здійснюється моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини та громадянина у сфері захисту персональних даних, зокрема, в мережі інтернет, з метою виявлення незаконного поширення персональних даних.

"Так, на одному із веб-сайтів у мережі інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири. За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів", - зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим Денісова направила до Національної поліції листа щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування.

Раніше в Києві публічним особам, які записались на вакцинацію проти COVID-19, почали приходити дивні SMS повідомлення про "знищення" їх персональних даних.

А на Львівщині викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників СБУ.

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Автор: Таня Поляковська