В СБУ стверджують, що хакер діяв на замовлення спецслужб РФ / фото ua.depositphotos.com

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників спецслужби.

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисником виявився житель Львівщини.

В СБУ стверджують, що він діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

«Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження папки з архівом. У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ США затримали злочинців, які обкрадали банківські сейфи в Україні (фото)Як зазначили в СБУ, насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів у соцмережах.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 5 GSM-шлюзів на 78 онлайн-каналів, комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням, мобільні пристрої та флеш-накопичувачі, майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

фото СБУ
фото СБУ
фото СБУ

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Автор: Світлана Макринська