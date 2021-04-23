У СБУ стверджують, що чоловіка фінансували російські куратори через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників спецслужби.

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисником виявився житель Львівщини.

В СБУ стверджують, що він діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

«Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження папки з архівом. У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ США затримали злочинців, які обкрадали банківські сейфи в Україні (фото)Як зазначили в СБУ, насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів у соцмережах.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 5 GSM-шлюзів на 78 онлайн-каналів, комп’ютерне обладнання зі шкідливим програмним забезпеченням, мобільні пристрої та флеш-накопичувачі, майже 4 тисячі SIM-карток українських мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

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Автор: Світлана Макринська